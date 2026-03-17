Terjeszkedik a japán HI-LEX Rétságon

A japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító nagyjából 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amihez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel segítve harminc új munkahely létrehozását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban az MTI beszámolója szerint.

A HI-LEX rétsági üzeme várta az új dolgozókat

A projekt nyomán a világ 19 országában több mint ötven gyárat működtető cég ezentúl innen szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe, ráadásul az itt készülő ajtómodulok olyan szabadalom alapján kerülnek legyártásra, amelyet Magyarországon jegyeztek be.

Szijjártó hozzátette, hogy ez is kiváló példa arra, hogy a nagy autógyártók hazánkba érkezésével egy komoly beszállítási lehetőség nyílik meg a helyi kis- és közepes vállalatok előtt.