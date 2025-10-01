Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Tetszhalott állapotba került a nyár végén a lakossági hitelpiac

Látványos visszaesést hozott az augusztus a lakossági hitelpiacon: lakáshitelekből bő negyedével kevesebbet folyósítottak a bankok júliushoz képest, de visszaesett a személyi kölcsönök iránti kereslet is. 

Szerény keresletet hozott az augusztus a lakossági hitelpiacon a korábbi hónapokhoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank szerdán közzétett friss statisztikáiból. A jegybank adatai szerint az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege 105,7 milliárd forintot ért el az év nyolcadik hónapjában, ami több mint 25 százalékkal elmaradt a júliusi volumentől. Ennél alacsonyabb szerződéses összegre több mint egy éve – 2024 márciusa óta – nem volt példa – emlékeztet legújabb írásában Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A személyi kölcsönöknél nem ekkora mértékben ugyan, de szintén csökkent az érdeklődés: itt 95,7 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami bő 11 milliárd forinttal maradt el az egy hónappal korábbi mennyiségtől.

A lakáshitelezés augusztusban satuféket nyomott, a szeptemberi rohamra készült mindenki
„Az augusztusi visszaesés egyáltalán nem nevezhető meglepőnek, hiszen a nyár vége már egyértelműen az Otthon Start Program indulásával kapcsolatos várakozásról szólt: a szeptember elseje óta elérhető, támogatott lakáshitel megjelenését óriási érdeklődés előzte meg, ami nyilvánvalóan hatást gyakorolt az új kihelyezések alakulására is” – hívta fel a figyelmet Barát Mihály. Ezzel együtt – tette hozzá – összességében az augusztusi keresletre sem lehet panasz, hiszen csak lakáshitelből és személyi kölcsönből több mint 200 milliárd forintnyit vettek fel a lakossági ügyfelek.

 

Rekordon a hitelállomány, és nagyon erős lehet az év utolsó harmada is

A szakújságíró szerint a kissé gyengébbre sikerült augusztus után az év utolsó harmadában új lendületet kaphat a lakossági hitelpiac, ami döntő részben a legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start hitelnek lehet köszönhető.

Az első nyolc hónap viszont a támogatott konstrukció nélkül is rendkívül erős érdeklődést hozott a lakossági hitelpiacon: a lakáshitelek új szerződéseinek összege például már augusztus végéig stabilan meghaladta az ezer milliárd forintos szintet, a személyi kölcsönöknél pedig már 730 milliárd forintnál tartott a piac – ami egyébként közel 40 százalékos ugrás 2024. azonos időszakához képest.

Mindezek nyomán a lakossági hitelek állománya soha nem látott szintre, 11 956 milliárd forintra emelkedett augusztus végére, de rekordot döntött a lakáshitelek és a személyi kölcsönök állománya is – előbbi több mint 6 200, utóbbi pedig 1 727 milliárd forintot tett ki augusztus végén.

„Az Otthon Start megjelenésével pedig az új kihelyezések összege, és a hitelportfólió mérete is tovább duzzad majd az év hátralévő részében: az egyetlen kérdés az, hogy az év egészében mennyivel sikerül túlszárnyalni a tavalyi rekordokat” – állapította meg a BiztosDöntés.hu szakújságírója.

Nyugaton pénzbőség van, cégeladáskor a kulcskérdés, a kockázatot mennyire lehet csökkenteni

Hogyan lehet egy mini magyar vállalkozásból 16 év alatt olyan vállalatot csinálni, ami felkelti egy hatalmas multinacionális nagyvállalat érdeklődését. Erről készített interjút a Klasszis Média Egerszegi Krisztiánnal a MiniCRM Zrt. igazgatósági tagjával a Piac és Profit főszerkesztője, Hollós János.

Olyan boltot nyitott a Tesco Magyarországon, amilyen még nem volt

Új márkával kísérleteznek Csepelen.

Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban

Még kedden. Senki sem sérült meg.

Sorban állnak a hazai cégek a hitelekért

Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióira befogadott hitelkérelmek összege meghaladta az 500 milliárd forintot. Így a 600 milliárd forintra bővített keretösszeg eléréséig már csak kevesebb, mint 100 milliárd forint áll a cégek rendelkezésére a kedvező finanszírozási lehetőségekből. 

A Wizz Air rátromfolt a Rynair bejelentésére

A Wizz Air közleményt adott ki, amelyben megerősítik, hogy garantálják Tel-Aviv-i járataik indulását a téli időszakban is – ellentétben a Rynairrel, amely épp e hét kedden közölte, hogy kiveszik Tel Aviv-ba induló járataikat a téli menetrendjükből.

A Ryanair törli Tel-Aviv-i járatait télen

A Ryanair, Európa legnagyobb diszkont légitársasága bejelentette, hogy nem indítja újra téli járatait Tel-Avivba és onnan vissza – az izraeli bizonytalan helyzetre való tekintettel.

Ez csúcs: adják-veszik a hazai vállalatokat

Történelmi rekordot döntött a hazai vállalatfelvásárlások száma.

Kurtisz Krisztián és Keszthelyi Erik

Fontos megállapodást kötött a Hungarikum Alkusz és az UNIQA

Kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben az Uniqa Biztosító. A partnerségre alapozva a biztosítótársaság – digitális transzformációs programja keretében – átszervezi függőügynöki hálózatát, és a jövőben a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 000 biztosítási szerződést.

Új távközlési céggel erősítettek Jászai Gellérték

A 4iG Csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtó vállalata. A társaság a korábbi Invitech, Antenna Hungária, DIGI és One Magyarország hálózati infrastruktúrájának egybeolvadásával jött létre, 2Connect márkanév alatt.

A Ryanair novemberben teljesen áttér az online beszállókártyákra

A lépés aggodalmat keltett az idősebb utasok miatt, akik esetleg nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem érzik jól magukat a használatukban. Ezrért is lesz néhány kivétel.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

