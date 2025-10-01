Tetszhalott állapotba került a nyár végén a lakossági hitelpiac

Szerény keresletet hozott az augusztus a lakossági hitelpiacon a korábbi hónapokhoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank szerdán közzétett friss statisztikáiból. A jegybank adatai szerint az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege 105,7 milliárd forintot ért el az év nyolcadik hónapjában, ami több mint 25 százalékkal elmaradt a júliusi volumentől. Ennél alacsonyabb szerződéses összegre több mint egy éve – 2024 márciusa óta – nem volt példa – emlékeztet legújabb írásában Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A személyi kölcsönöknél nem ekkora mértékben ugyan, de szintén csökkent az érdeklődés: itt 95,7 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami bő 11 milliárd forinttal maradt el az egy hónappal korábbi mennyiségtől.

A lakáshitelezés augusztusban satuféket nyomott, a szeptemberi rohamra készült mindenki

Fotó: Depositphotos

„Az augusztusi visszaesés egyáltalán nem nevezhető meglepőnek, hiszen a nyár vége már egyértelműen az Otthon Start Program indulásával kapcsolatos várakozásról szólt: a szeptember elseje óta elérhető, támogatott lakáshitel megjelenését óriási érdeklődés előzte meg, ami nyilvánvalóan hatást gyakorolt az új kihelyezések alakulására is” – hívta fel a figyelmet Barát Mihály. Ezzel együtt – tette hozzá – összességében az augusztusi keresletre sem lehet panasz, hiszen csak lakáshitelből és személyi kölcsönből több mint 200 milliárd forintnyit vettek fel a lakossági ügyfelek.

Rekordon a hitelállomány, és nagyon erős lehet az év utolsó harmada is

A szakújságíró szerint a kissé gyengébbre sikerült augusztus után az év utolsó harmadában új lendületet kaphat a lakossági hitelpiac, ami döntő részben a legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start hitelnek lehet köszönhető.

Az első nyolc hónap viszont a támogatott konstrukció nélkül is rendkívül erős érdeklődést hozott a lakossági hitelpiacon: a lakáshitelek új szerződéseinek összege például már augusztus végéig stabilan meghaladta az ezer milliárd forintos szintet, a személyi kölcsönöknél pedig már 730 milliárd forintnál tartott a piac – ami egyébként közel 40 százalékos ugrás 2024. azonos időszakához képest.

Mindezek nyomán a lakossági hitelek állománya soha nem látott szintre, 11 956 milliárd forintra emelkedett augusztus végére, de rekordot döntött a lakáshitelek és a személyi kölcsönök állománya is – előbbi több mint 6 200, utóbbi pedig 1 727 milliárd forintot tett ki augusztus végén.

„Az Otthon Start megjelenésével pedig az új kihelyezések összege, és a hitelportfólió mérete is tovább duzzad majd az év hátralévő részében: az egyetlen kérdés az, hogy az év egészében mennyivel sikerül túlszárnyalni a tavalyi rekordokat” – állapította meg a BiztosDöntés.hu szakújságírója.