Tíz éve nem láttak hasonlót Magyarországon – egymást érik a védjegyek

Jelentős növekedést mutatnak a magyarországi iparjogvédelmi adatok.

2025-ben több mint tíz éve nem látott szintre emelkedett a védjegybejelentések száma, miközben a formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi kérelmek terén is egyértelmű erősödés tapasztalható – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A tájékoztatás szerint az SZTNH 2025-ös év szellemi tulajdonvédelmi eredményeit összefoglaló gyorsjelentése alapján a védjegybejelentések száma 2025-ben meghaladta a 4300-at, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint tízéves rekordnak számít. A bejelentések 86 százaléka elektronikus úton érkezett a hivatalhoz, ami mutatja az ügyintézés digitalizációjának és az ügyfélbarát megoldásoknak a sikerét.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma – ebben magyar és külföldi bejelentők is vannak – számottevően nem változott 2024-hez képest, ugyanakkor 12 százalékkal nőtt a magyar bejelentők aránya. Ez a növekedés az eljárás iránti töretlen bizalmat és a hazai innovációs eredmények hasznosításának igényét is jelezheti – hangsúlyozták.

Megugrott a bejelentések száma
Fotó: Depositphotos

Ismertették, a formatervezésiminta-oltalmi (azaz dizájn) bejelentések – és a bejelentett minták számának – növekedése meghaladta a 25 százalékot, 132-ről 166-ra emelkedett, a használatiminta-oltalmi bejelentések száma 16 százalékkal 305-ről 350-re növekedett. A növényfajta-oltalmi kérelmek száma 32 százalékkal 37-ről 49-re nőtt.

A közleményben kitértek arra, hogy a magyar eredetű, nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi bejelentések minden fő oltalmi kategóriában emelkedtek 2024-hez képest. A szabadalmi bejelentések száma 11 százalékkal nőtt 480-ról 533-ra, a formatervezésiminta-oltalmi kérelmek 131-ről 166-ra emelkedtek, míg a védjegybejelentésekből 17 százalékkal több, 4077 érkezett egy év alatt.

 

