Tízmilliárddal kevesebb pénzből gazdálkodhat a közmédia 2026-ban

A Telex vette észre, hogy benyújtotta a parlament költségvetési bizottsága a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jövő évi költségvetési tervezetét. Mint írták, ha elfogadják a tervezetet, akkor a közmédiát működtető MTVA 2026-ban 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd, az NMHH működését pedig 50,4 milliárdból kell majd kigazdálkodni.

A portál hozzátette, a 2025-ös évben 165 milliárd forintból gazdálkodhat a közmédiát működtető alap, amely mintegy 10 milliárddal több, mint a mostani tervezetben szereplő összeg. Kiemelték, a 2010-es kormányváltás óta csak egyszer, 2023-ban volt olyan, hogy az előző évhez képest kevesebb volt a közmédiát működtető alap tervezett költségvetése.