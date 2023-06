Tízmilliárdok vándoroltak Mészáros Lőrinc saját bankszámlájára

Noha a leggazdagabb magyar érdekeltségei pókhálószerűen terjeszkedtek szét az elmúlt évtizedben, ezek zömében valamilyen másik cégeken keresztül közvetve tulajdonos Mészáros Lőrinc. Akad azonban néhány - nem is olyan kevés - cég, melynek teljesen vagy csak valamilyen hányadban személyesen is a tulajdonosa. Ezek a társaságok jellemzően nem tartoznak a legnagyobbak közé, a cégbirodalom más tagjaihoz mérten olykor egészen kicsik, vagy többségében közepes méretűeknek nevezhetők. Talán ebből fakadóan is kisebb figyelem esik rájuk - kivéve, ha ezek közbeiktatásával bővül Mészáros Lőrinc céghálója.

Pedig azok az év ezen szakaszában igazán izgalmas információkról árulkodhatnak, köszönhetően a jogszabályok alapján kötelezően leadandó éves beszámolóknak. Ám a megtermelt bevétel, illetve nyereség/veszteség helyett a megállapított osztalék nagysága az, ami ezúttal érdekesebb. Lévén ugyanis, hogy ezekben a társaságokban Mészáros Lőrinc személyesen tulajdonos, vagy valamilyen hányadban részesedéssel bír, az általuk kifizetett nyereségrészesedések az ő bankszámlájára vándorolnak.

Sokat hoznak a cégei. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az Opten adatbázisa szerint jelenleg 29 cégben tűnik fel személyesen is Mészáros Lőrinc tulajdonosként. Ezeknek több mint a negyedénél, nyolc cégnél döntöttek úgy, hogy a 2022-es teljesítmény után osztalékot utalnak ki.

Az éves beszámolók mellé csatolt taggyűlési jegyzőkönyvek tanúsága szerint a nyolc cég összesen 43,13 milliárd forint osztalék kifizetéséről határozott. Igen ám, de Mészáros Lőrinc nem minden cégben egyedüli vagy többségi tulajdonos. Így például van olyan eset, amikor a 3 milliárdot meghaladó osztalékből a felcsúti üzletember alig több mint 120 millió forinthoz jutott.

A tulajdoni részesedések és az osztalékfizetési szabályok alapján azonban ennek a 43,13 milliárd forintnak a nagyobb része, 70 százaléka Mészáros Lőrinc bankszámlájára vándorol. Vagyis 30,2 milliárd forint.

A legnagyobb osztalékot a V-Híd Építő Zrt.-ből tudja felvenni, 18,73 milliárd forintot,

a második legnagyobb osztalékfizető a Mészáros Építőipari Holding (mely a Mészáros és Mészáros Zrt.-t, valamint az R-Kord Kft. fogja össze), innen 8,79 milliárd érkezik Mészáros bankszámlájára,

a harmadik helyre pedig a Hungarikum Zrt. került idén, a 2,4 milliárd forintos osztaléknak köszönhetően.

Mészáros Lőrinc gyarapodásának ütemét jól jelzi, hogy ugyanezen cégekből egy évvel ezelőtt, a 2021-es teljesítmények után "csupán" 21,1 milliárd forintos osztalékhoz jutott. Akkor a Hungarikum és a V-Híd Network nem fizetett osztalékot. Voltak viszont más érdekeltségek, melyek idén nem, de tavaly viszont fizettek osztalékot: a Neo-Met Kft., a Kontúr Csoport, a Rotary International Kft., valamint az Euro Publicity Kft. Ezek azonban messze voltak a milliárdos nagyságrendtől Mészáros Lőrinc esetében.

Végeredményben tehát a közvetlen érdekeltségeiből a 21,4 milliárd forintos tavalyi osztalék után idén 30,2 milliárd forinttal gyarapodott a felcsúti milliárdos saját bankszámlája.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)