Több adót fizet az Erste Magyarországon, mint az összes többi országban

Ez főleg annak köszönhető, hogy a makrogazdasági környezet, elsősorban a reál-GDP növekedése az Erste csoport hét elsődleges piacán továbbra is robusztus marad, és átlagosan mérsékelten javul 2024-hez képest.

Az Erste csoport életében idén az egyik legfontosabb fejlemény, hogy megvetheti a lábát a legnagyobb kelet-közép-európai piacon, Lengyelországban is. 2025. május 5-én az Erste csoport bejelentette, hogy 49 százalékos többségi részesedést szerez a Santander Bank Polska Group S.A.-ban, valamint 50 százalékos részesedést a Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. vagyonkezelőben, összesen 7,0 milliárd euróért. A Santander Bank Polska Lengyelország harmadik legnagyobb bankja eszközállománya alapján, és pénzügyi termékek átfogó skáláját kínálja lakossági ügyfelek, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalati ügyfelek számára.

Javult az osztrák Erste csoport számos eredménye tavalyhoz képest, a nyereség azonban alig emelkedett, mivel az adók, különösen a magyarországi közterhek csoportxszinten is kiszivattyúzták a profitot a pénzügyi csoportból – derült ki a hitelintézet féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Bécsben. A nettó kamatbevétel 2,7 százalékkal nőtt az előző év első hat hónapjához képest, elérve a 3,79 milliárd eurót.

