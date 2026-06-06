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Vállalatok Kiberbiztonság Kis- és középvállalatok Tanács Zoltán

Több ezer vállalkozásnak szorít már nagyon az idő

mfor.hu

Fontos határidő közeledik a hazai vállalkozások számára: június 30-ig mintegy négyezer vállalkozásnak kell sikeresen teljesíteni a NIS2 kiberbiztonsági auditot – hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán szombaton megjelent bejegyzésében. Jelezte, módosulhat a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás.

Tanács Zoltán azt írta: ez nem könnyű feladat, különösen annak a mintegy 1300 cégnek, amelyik az elmúlt pár hétben értesült arról, hogy egyáltalán megfelelési kötelezettsége van.

A miniszter véleménye szerint az elmúlt években ezen a területen jelentős versenykorlátozást alakított ki a politika, ami növeli a vállalkozások költségeit, „és szinte lehetetlenné teszi a megfelelést, mert egyszerűen nincs elég auditori kapacitás a piacon”.

A hazai kkv-k régóta jelzik, hogy a kiberbiztonsági auditok teljesítése jelentős terhet jelent számukra

- hívta fel a figyelmet, hozzátéve: ennek az az oka, hogy a magyar szabályozás Európában kivételesen szigorúra sikeredett.

Szerinte ezt számos ponton lehetne könnyíteni, de egyelőre ez nem történt meg. Kiemelte: a kormány az elmúlt hetekben konstruktív egyeztetést folytatott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával (SZTFH) annak érdekében, hogy csökkentse az adminisztratív és piaci terheket a jogszabályi megfelelés biztosítása mellett.

„Az volt a kérésünk a hivatal felé, hogy bővítsék az auditot elvégezni képes cégek körét, hosszabbítsák meg a megrendeléshez szükséges határidőt, tegyék rugalmasabbá a teljesítés feltételeit. És lehetőleg ne szankcionáljanak, hanem segítsék a megfelelést.”

Tanács Zoltán azt írta: az egyeztetések eredményeként várhatóan módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás, azzal a céllal, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá tegye az auditorválasztást, valamint rugalmasabbá tegye az auditok megszervezését.

„A változás várhatóan erősíti az auditorok közötti versenyt, és segíti az auditkapacitások hatékonyabb kihasználását is. Ennek eredményeként az érintett szervezetek könnyebben és rövidebb idő alatt találhatnak megfelelő auditort jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.”

A várható változás a magas és kiemelt kategóriában az árak jelentős csökkenéséhez fog vezetni a miniszter szerint.

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