Több milliárd forintos uniós támogatással épült az MVM új naperőműve

Az MVM csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. új naperőművet épített Kecskeméten, a 9,7 milliárd forintos beruházást 41 százalékban európai uniós támogatásból, 59 százalékban saját forrásból finanszírozta a társaság.

Napelemek mindenhol. Fotó: Pixabay

A közlemény szerint az MVM csoport középtávú stratégiájában kiemelten kezeli a megújuló energiaforrások hazai hasznosítását. A 23,8 MWp beépített teljesítményű napelemes erőmű hozzájárul Magyarország klímapolitikai célkitűzéseinek eléréséhez. A beruházáshoz 4,025 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Európai Unió a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében.

Kapcsolódó cikk Nem jött be a kínaiaknak a 220 hektár somogyi termőföldre telepített napelempark, most megveheti az MVM A CMC kínai nagyvállalat 2021-ben üzemelte be Kaposvárnál a napelemparkját 220 hektár termőföldön. A biznisz nem jött be, az MVM átveheti a veszteséges cégeket.

A napelemes rendszer évi átlagban mintegy 99 687 gigajoule (GJ) villamos energiát tud megtermelni, ami több mint 12 ezer háztartás éves villamosenergia-szükségletét fedezheti amellett, hogy éves szinten mintegy 27 ezer tonnával csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása - ismertették.

(MTI)