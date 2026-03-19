Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

Az I. kerületi önkormányzat támogatásával a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) pályázatot hirdet a kerületben működő vállalkozásoknak, amelynek célja a helyi gazdaság erősítése és a vállalkozások mindennapi működésének közvetlen támogatása – derül ki a BKIK közleményéből.

A program keretében a budavári mikro-, kis- és középvállalkozások vissza nem térítendő, utófinanszírozás formájában nyújtott támogatást igényelhetnek eszközbeszerzésekre, különösen olyan fejlesztésekre, amelyek hozzájárulnak a szolgáltatások fenntartásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez és hatékonyabb működtetéséhez.

A rendelkezésre álló 6 millió forintos keretösszeg lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozások kisebb, de működésük szempontjából kulcsfontosságú beruházásokat valósítsanak meg. Egy pályázó legfeljebb 300 ezer forint támogatásban részesülhet, amely a fejlesztés költségeinek akár 100 százalékát is fedezheti, utólagos elszámolás mellett.

Pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam: 2026. március 19. – 2026. április 19. között

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig történik.

A részletes pályázati kiírás, a jogosultsági feltételek és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok itt érhetőek el.