Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

Eleve a négyévenkénti sportesemények, például a nyári olimpia vagy a labdarúgó-világbajnokság hagyják maguk után a legnagyobb karbonlábnyomot. Azonban az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezés akár 9 millió tonna szén-dioxid kibocsátással is járhat, ami felülmúlná az eddigi, 4-6 millió tonnás rekordot. Ez a legutóbbi, 2022-es katari vb-hez köthető – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

Duha Bence arról is beszélt, hogy az évente rendszeresen jelentkező sportesemények közül a Forma-1 viszi a prímet a károsanyag-kibocsátás szempontjából. Igaz, a „száguldó cirkusz” is teszi a legtöbbet a minél fenntarthatóbb működésért. Az idén életbe lépő szabálymódosításoknak köszönhetően az autókban például már 50-50 százalék az aránya a hagyományos belső égésű és az azokat kisegítő elektromos motorok teljesítményének.

A beszélgetésben emellett Duha Bence környezetvédelmi szempontból is értékelte a február végén lezárult milánói téli olimpiai rendezést. Bár a két szervező, Milánó és Cortina d'Ampezzo a „fenntartható olimpia” szlogent tűzték kezdetben a zászlójukra, végül igencsak vegyes lett az ötkarikás játékok megítélése. Ennek ékes példája az a több mint 100 millió dollárból felhúzott óriási betontömb, amelyben a bobversenyeket bonyolították le.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:48 Amatőr sport vs. profi sport

04:25 Még gyerekcipőben jár, felfutóban a zöld forradalom a sportban

07:21 A legkörnyezetszennyezőbb sportágak, nagyot lépett a Forma-1

13:02 Mérlegen a téli olimpia: az olaszok nem tanultak a korábbi hibájukból

17:46 Minden idők legkörnyezetszennyezőbb labdarúgó-világbajnokágát rendezhetik idén

23:37 Az ESG jövője a sportban

26:20 Elköszönés

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A magyar családi vállalkozás árbevétele nőtt, EBITDA-eredménye csökkent 2025-ben.

Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

A nehéz piaci helyzet ellenére a német cég hazai vállalatának árbevétele is nőtt 2025-ben.

Az UniCredit vIheti a második legnagyobb német bankot

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az ottani kormánytól is vásárolt már egy csomagot az olasz hátterű bank.

2026-ban ismét egy egyedülálló utazásra hívja a dm a vásárlókat, miközben aktivitásaik fókuszában továbbra is az #egészenén gondolatisága áll. Új programsorozat indul, amelynek keretében a dm különleges installációja márciustól májusig minden hétvégén, mindig másik budapesti vagy vidéki bevásárlóközpontban kap helyet a dm üzletek közvetlen közelében.

Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

Az eddigi ügyvezető ezentúl saját digitális ügynökségét építi tovább.

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

2023 végén elfogadták, majd 2024 elején életbe lépett a magyarországi ESG törvény, ami után felállt a hazai vállalkozások zöld átállását segítő ökoszisztéma. Az egyes intézmények már épp elosztották egymás között a feladatköröket, amikor mindenkit sokkolt az Európai Unió Omnibus I-es csomagja. A Klasszis Fenntarthatóság 2026 konferencián jártunk, ahol a hazai cégek lehetőségeiről, ESG-érettségéről és egy új vállalati kategória születéséről volt szó.

A Janaf visszaszólt a Molnak

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

