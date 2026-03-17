Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Eleve a négyévenkénti sportesemények, például a nyári olimpia vagy a labdarúgó-világbajnokság hagyják maguk után a legnagyobb karbonlábnyomot. Azonban az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezés akár 9 millió tonna szén-dioxid kibocsátással is járhat, ami felülmúlná az eddigi, 4-6 millió tonnás rekordot. Ez a legutóbbi, 2022-es katari vb-hez köthető – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

Duha Bence arról is beszélt, hogy az évente rendszeresen jelentkező sportesemények közül a Forma-1 viszi a prímet a károsanyag-kibocsátás szempontjából. Igaz, a „száguldó cirkusz” is teszi a legtöbbet a minél fenntarthatóbb működésért. Az idén életbe lépő szabálymódosításoknak köszönhetően az autókban például már 50-50 százalék az aránya a hagyományos belső égésű és az azokat kisegítő elektromos motorok teljesítményének.

A beszélgetésben emellett Duha Bence környezetvédelmi szempontból is értékelte a február végén lezárult milánói téli olimpiai rendezést. Bár a két szervező, Milánó és Cortina d'Ampezzo a „fenntartható olimpia” szlogent tűzték kezdetben a zászlójukra, végül igencsak vegyes lett az ötkarikás játékok megítélése. Ennek ékes példája az a több mint 100 millió dollárból felhúzott óriási betontömb, amelyben a bobversenyeket bonyolították le.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:48 Amatőr sport vs. profi sport

04:25 Még gyerekcipőben jár, felfutóban a zöld forradalom a sportban

07:21 A legkörnyezetszennyezőbb sportágak, nagyot lépett a Forma-1

13:02 Mérlegen a téli olimpia: az olaszok nem tanultak a korábbi hibájukból

17:46 Minden idők legkörnyezetszennyezőbb labdarúgó-világbajnokágát rendezhetik idén

23:37 Az ESG jövője a sportban

26:20 Elköszönés

