Több mint 10 milliárdból fejleszt Nyugat-Magyarországon az egyik nagy gyógyszergyártó

A cég közleménye szerint ezt saját forrásból és 3,5 milliárd forint állami támogatásból valósítja meg.

A fejlesztés célja a gyártási, csomagolási és tárolási kapacitások bővítése, valamint a technológiai infrastruktúra további korszerűsítése.

A beruházás szervesen illeszkedik a már folyamatban lévő fejlesztési programhoz, amelynek keretében a gyógyszeripari nagyvállalat korszerűsíti a körmendi telephelyen működő tablettaüzemet, a galenikus készítmények – vagyis a nem szilárd gyógyszerformák, például krémek, kenőcsök, gélek, kúpok, oldatok – gyártásához szükséges infrastruktúrát, illetve a csomagolóüzemet, valamint ezek kapacitását is bővíti.

Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója beszédet mond a társaság beruházásának bejelentésén

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mindez tovább erősíti a körmendi gyáregység stratégiai szerepét a társaság működésében, és hozzájárul ahhoz, hogy az Egis még gyorsabban és rugalmasabban reagálhasson a folyamatosan változó piaci igényekre, áll a közleményben.

„Ez a beruházás azt is jelzi, hogy körmendi telephelyünknek, amely a város legnagyobb munkaadója, a jövőben is stratégiai jelentőséget szánunk” – mondta Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója többek között a fejlesztést bejelentő hétfői sajtótájékoztatón Körmenden, azt is kiemelve: a cél az, hogy a vállalat az elérhető legjobb technológiákat és eszközöket alkalmazza.

Az Egis a körmendi telephelyen 2018 óta csaknem 29 milliárd forintnyi, munkahelyeket is teremtő beruházást valósított meg állami támogatással, áll a közleményben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a sajtótájékoztatón azt mondta: a kormány a jövőben is minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar továbbra is a világ élvonalába tartozzon.

Hozzátette: „Az Egis ma Magyarországon 3800 embernek ad munkát, és nagyon közel van az az állapot, amikor már ez a 4000 fölötti kategóriába fog átcsúszni. ”