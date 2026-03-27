Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

A tranzakcióról a 444.hu számolt be, az adatot a portál forrása hitelt érdemlően bizonyította. Az azonban nem derül ki, hogy milyen jogcímen utaltatta át magánszámlájára az összeget a leggazdagabb magyar. Az ügyben a 444 kérdéseket küldött Mészáros Lőrinc cégcsoportjának, de érdemi válasz helyett a cikk megjelenése után a vállalat perrel fenyegetett.

A V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ből az elmúlt években rendszeresen vett ki osztalékot Mészáros. Tavaly a 2024-es adózott nyereséggel pontosan megegyező összeget, 4 032 908 000 forintot. Tavalyelőtt az 5,7 milliárdos adózott eredményből 3,6 milliárdot. Az osztalékokról ugyanakkor mindkét esetben csak május közepén-végén döntött. Az, hogy a mostani összeg osztalék volt-e vagy sem, majd a május végéig leadandó beszámolóból derül ki.

A teljes V-Híd Csoport a Mészáros birodalom „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás. A magyar építőiparban még senki sem produkált akkora nyereséget, mint amekkorát 2023-ban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. összehozott. Akkor a közel 51 milliárdos profitot egy az egyben ki is vette a cégből a felcsúti milliárdos.

Miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot 2024-ben is, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik – teszi hozzá a portál.