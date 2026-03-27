Vállalatok Építőipar Mészáros Lőrinc

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

mfor.hu

3,39 milliárd forintot utaltak át csütörtökön a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

A tranzakcióról a 444.hu számolt be, az adatot a portál forrása hitelt érdemlően bizonyította. Az azonban nem derül ki, hogy milyen jogcímen utaltatta át magánszámlájára az összeget a leggazdagabb magyar. Az ügyben a 444 kérdéseket küldött Mészáros Lőrinc cégcsoportjának, de érdemi válasz helyett a cikk megjelenése után a vállalat perrel fenyegetett.

A V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ből az elmúlt években rendszeresen vett ki osztalékot Mészáros. Tavaly a 2024-es adózott nyereséggel pontosan megegyező összeget, 4 032 908 000 forintot. Tavalyelőtt az 5,7 milliárdos adózott eredményből 3,6 milliárdot. Az osztalékokról ugyanakkor mindkét esetben csak május közepén-végén döntött. Az, hogy a mostani összeg osztalék volt-e vagy sem, majd a május végéig leadandó beszámolóból derül ki.

A teljes V-Híd Csoport a Mészáros birodalom „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás. A magyar építőiparban még senki sem produkált akkora nyereséget, mint amekkorát 2023-ban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. összehozott. Akkor a közel 51 milliárdos profitot egy az egyben ki is vette a cégből a felcsúti milliárdos.

Miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot 2024-ben is, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik – teszi hozzá a portál.

Lidl 4 keréken

A Lidl újraindítja mozgóboltjait

A tavalyi sikeres indulást követően 2026-ban is folytatódik a Lidl Magyarország egyedülálló és innovatív „Lidl 4 keréken” programja: a mozgóbolt április 29-től ismét útra kel, hogy a kisebb településeken élők számára is könnyebbé tegye a mindennapi bevásárlást.

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos oldalak gyakorlatát veszik górcső alá, hogy sértik-e az uniós szabályokat a kiskorúak hozzáférésének kezelésével.

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú vállalat Bagon építkezik, amivel kiváltja az eddigi import egy részét is.

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Bár az MBH Bank bevétele és nyeresége is csökkent tavaly, mégis sikeres ötéves perióduson van túl a pénzintézet. Lezárult a három magyarországi bank összeolvadását felölelő időszak, ami alatt jelentősen bővült az ügyfélállomány – hangzott el az MBH 2025-ös pénzügyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az is kiderült, hogy már külföldi felvásárlási lehetőségeket keres a pénzintézet. Lapunk emellett a kormányzati különadókról és a Moody’s figyelmeztetéséről is kérdezett.

A mokaszinok reneszánsza – elegancia, amely nem ismer kompromisszumot

A divat világa folyamatosan változik, de bizonyos klasszikus darabok mindig visszatérnek a legnépszerűbb trendek közé. A kényelmes lábbelik iránti igény jelentősen megnőtt az utóbbi években a nők körében világszerte. Ez a típusú cipő tökéletesen ötvözi a hagyományos eleganciát a praktikus szempontokkal minden helyzetben. A nők kedvelik a letisztult formákat, amelyek jól mutatnak nadrággal és szoknyával egyaránt.

Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

A mai naptól nevezték ki.

4iG

Állami megbízást nyert el a 4iG Montenegróban

Montenegró kormánya a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására. A beruházások a csoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízását jelentik a digitális infrastruktúra-fejlesztés területén.

