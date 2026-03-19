Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Több mint 700 millió forintos beruházás a Herendi Porcelánnál

A Gyármentő Program keretében korszerűsítettek. 

Hatszáz munkahely vált betonbiztossá a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. energetikai korszerűsítése nyomán, ami a Gyármentő Program keretében valósulhatott meg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar vállalat a Gyármentő Program keretében mintegy 742 millió forintos értékben korszerűsítette az energiaellátását (évi 40 ezer köbméternyi földgázt spórolva meg), amihez a kormány 293 millió forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva hatszáz munkahely betonbiztossá tételéhez.

Ez a fejlesztés tovább javítja a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó, nagyjából kétszáz éves cég nemzetközi versenyképességét, és különösen fontos napjaink bizonytalanságai közepette.

Majd emlékeztetett, hogy a Gyármentő Programmal az ukrajnai háború nyomán megugrott energiaárak jelentette kihívások leküzdésében akartak segíteni a vállalatoknak a megújuló energiaforrásokra áttérés terén.

„140 vállalatnak nyújtottunk támogatást megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. A 140-ből 120 volt magyar. Ezen vállalatok 300 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre az energiarendszereik modernizálása érdekében, és több mint 50 ezer munkahelyet őriztek meg” – tudatta.

Az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, összesen 310 milliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer munkahely vált biztossá.

Bizonytalanság bénítja a vállalkozókat: elmaradnak az új cégalapítások

Bár a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma mérséklődik, a cégtrendben továbbra sem látszik fordulat. A gazdasági és geopolitikai bizonytalanság közepette a vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.

Lezárult az eljárás, fellélegezhet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított úgynevezett megfeleltetési eljárás – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Kiderült, mikor indulhat a sorozatgyártás Szegeden a kínai BYD gyárában

A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig. Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Csúszik le a munkaerőpiac, de máris megvan rá az új csodafegyver?

Magyarország az európai uniós mezőny alján kullog a részmunkaidős foglalkoztatottság elterjedésében. Ennek sok oka van: a generációváltás hiánya, a cégek bizalmatlansága vagy a munkaerőpiac alacsony alkalmazkodási készsége. Miközben Nyugat-Európában már javában dívik, idehaza még csak mostanában ismerkedünk meg a „gig economy” fogalmával.

Több mint 333 millió palackot váltottak vissza a diszkontláncnál.

Tartós a fordulat magyar gazdaságban?

Erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében.

A Knaus Tabbert ötven új munkahelyet hoz létre Nagyorosziban

A lakóautókat gyártó cég kapacitásbővítő beruházást valósít meg.

A héten indulhat az új bubi Budapesten, amit Manfrednek hívnak

A Manfred kerékpármegosztó szolgáltatása veszi át a régi Bubi helyét. Több mint ezer darab régi biciklit matricáznak át.

Terjeszkedik a japán HI-LEX Rétságon

Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása a Nógrád vármegyei városban

Alkoholmentes italgyártót szerzett meg a Magyarvíz

A San Benedetto Csoport tagjaként működő Magyarvíz Kft. felvásárolta a veresegyházi székhelyű, alkoholmentes italok gyártásával foglalkozó, magyar GRAMEX 2000 Kft.-t.

