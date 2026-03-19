Több mint 700 millió forintos beruházás a Herendi Porcelánnál

Hatszáz munkahely vált betonbiztossá a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. energetikai korszerűsítése nyomán, ami a Gyármentő Program keretében valósulhatott meg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar vállalat a Gyármentő Program keretében mintegy 742 millió forintos értékben korszerűsítette az energiaellátását (évi 40 ezer köbméternyi földgázt spórolva meg), amihez a kormány 293 millió forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva hatszáz munkahely betonbiztossá tételéhez.

Ez a fejlesztés tovább javítja a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó, nagyjából kétszáz éves cég nemzetközi versenyképességét, és különösen fontos napjaink bizonytalanságai közepette.

Majd emlékeztetett, hogy a Gyármentő Programmal az ukrajnai háború nyomán megugrott energiaárak jelentette kihívások leküzdésében akartak segíteni a vállalatoknak a megújuló energiaforrásokra áttérés terén.

„140 vállalatnak nyújtottunk támogatást megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. A 140-ből 120 volt magyar. Ezen vállalatok 300 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre az energiarendszereik modernizálása érdekében, és több mint 50 ezer munkahelyet őriztek meg” – tudatta.

Az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, összesen 310 milliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer munkahely vált biztossá.

