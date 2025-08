Több mint fél éve nem jár vonat a nemzetközi fővonalon, de legalább az egyik állomását felújítja a MÁV

Érdekesség, hogy a programba bevonták Ajkát is. A nemzetközi vasúti fővonalon fekvő Veszprém-Ajka szakaszon továbbra sincs vonatközlekedés egy, Városlődnél fekvő szakasz javítása miatt. Ehelyett pótlóbuszok közlekednek a két város között.

Hegyi Zsolt szerint a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró létesül, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. 19 helyszínen a meglévő épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét. Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. A munka Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már meg is kezdődött.

