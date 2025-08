Több mint kétmilliárdból újulnak meg a gurulóutak Ferihegyen

A KÉSZ Zrt. a közlemény szerint kiemelt jelentőségűnek tekinti a reptéri projekteket, mert a légiközlekedés sajátos szabályai komoly felkészültséget követelnek. A társaság korábban a SkyCourt generálkivitelezésére, terminálok felújítására és utasmóló építésére kapott megbízást a budapesti repülőtértől, munkájáért építőipari nívódíjat is nyert közlekedési létesítmény kategóriában.

A Civil Zrt. leánycégének is új gazdája lehet.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándor körei kivonulhatnak a ferihegyi reptérről is A Civil Zrt. leánycégének is új gazdája lehet.

A több mint 17 ezer négyzetméter felületre kiterjedő munkálatok a biztonságos üzemelés mellett a légi kikötő bővítését és technológiai korszerűsítését is lehetővé teszik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!