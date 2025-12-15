1p
Több mint száz dolgozójától megválik az Obi

mfor.hu

Magyarázat nélkül.

A Népszava értesülése szerint több megyében is elbocsátja dolgozói egy részét az Obi barkácsáruházlánc. A cikk szerint az érintett dolgozók közül többen értetlenségüknek adnak hangot annak kapcsán, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, váratlanul érte az állományt a döntés, de az ünnepek közelsége miatt is kellemetlen helyzetbe kerültek az érintettek.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) részéről megerősítették az elbocsátást, Karsai Zoltán, a szervezet elnöke jelezte a lapnak, hogy a vállalat előzetesen és azóta sem adott hivatalos tájékoztatást a szakszervezet felé a létszámleépítés számairól vagy annak konkrét okáról. Összességében annyi mondható, hogy 118 távozó biztosan van a társaságnál – derült ki tájékoztatásából.

