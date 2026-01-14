Több száz embert leépíthetnek a győri Audinál

Leépítést tervez a győri Audi a hatékonyság és a versenyképesség erősítése miatt – írja a Telex. A lap úgy értesült, hogy ebben az évben kétszáz embert érinthet a lépés, és döntő részt a gyártás hátterét biztosító, indirekt területről építenek le mérnököket és irodistákat. A legfrissebb adatok szerint az Audi Hungariánál a műszaki fejlesztésen 650–700 mérnök dolgozik, az Audi Hungaria Ahead Kft.-nél pedig nagyjából 500 irodai munkatársat foglalkoztatnak.

Belső forrásokból azt is megtudták, hogy a tavalyi évről kiugróan jó számokat tehetnek közzé a Volkswagen-konszernen belül mind a motor-, mind a járműgyártásban. A járműgyár teljes kapacitással, három műszakban működik: naponta 770 autó gurul le a gyártósorról, ennek 60 százaléka Audi Q3, 40 százaléka pedig Cupra Terramar.