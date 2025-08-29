Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

A vállalat az Indexnek hangsúlyozta: a gyár termelése a terveknek megfelelően folytatódik, a saját állományban dolgozó munkatársak létszámát nem érinti a döntés.

Hullámzó létszámigények

Fotó: Pixabay

„A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad” – fogalmazott az Indexnek Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója. Válaszukban részletezték: Az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása a napokban megkezdődött a lépésről, amely mindenben a jogszabályoknak megfelelően zajlik.