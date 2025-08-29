Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Az SK On iváncsai akkumulátorgyár augusztus végétől több száz kölcsönzött vendégmunkást küld el – értesült az Index. A cég az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy sikeresen lezárult az üzem legújabb gyártási projektje, amelyhez korábban plusz munkaerőt vettek igénybe.

A vállalat az Indexnek hangsúlyozta: a gyár termelése a terveknek megfelelően folytatódik, a saját állományban dolgozó munkatársak létszámát nem érinti a döntés.

Hullámzó létszámigények
Hullámzó létszámigények
Fotó: Pixabay

„A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad” – fogalmazott az Indexnek Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója. Válaszukban részletezték: Az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása a napokban megkezdődött a lépésről, amely mindenben a jogszabályoknak megfelelően zajlik.

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A BKV nem talált hibát

A BKV egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

MBH Jelzálogbank

Kilőtt az MBH Jelzálogbank adózás előtti nyeresége

Az MBH Jelzálogbank 2025 első fél évében 6 859 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amely 64,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt, és 128,6 százalékkal múlja felül a 2024 második félévi számokat.

A veszteség ellenére is nagyon jól ment a 4iG-nak az első félévben

Kiemelkedő pénzügyi teljesítményről jelentett a cégcsoport.

Elégedett lehet az MBH Bank első félévi eredményeivel

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Fordulat: engedélymódosítást kér a debreceni CATL

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz – közölte a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) csütörtökön az MTI-vel.

Azonnali hatállyal elküldték a magyar SAP vezérigazgatóját

2019 óta látta el a tisztséget. 

Elszomorító ítéletet mondtak Budapestről

Élmezőnyben van, ám rengeteg a kihívás.

Regionális központ érkezhet Magyarországra? Bejelentést tett a 4iG

Szándéknyilatkozatot írtak alá.

Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

A moszkvai bíróság bűnösnek találta a céget, illetve a Wikipédia működtetéséért felelős alapítványt az orosz törvények megsértésében – közölte kedden a bíróság sajtószolgálata.

