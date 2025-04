Több tízezer magyar cég tűnt el a süllyesztőben

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Piac&Profit cikkében feldolgozta az Opten céginformációs szolgáltató által közzétett, legfrissebb, februári adatokat, így betekintést nyerhettünk abba is, hogy 2025 első hónapjaiban hogyan alakultak a hazai vállalkozások mindennapjai.

Az újonnan regisztrált vállalkozások száma Bács-Kiskun kivételével a többi vármegyében és a fővárosban is csökkent, a legnagyobb mértékben Nógrád vármegyében (13 százalékkal). A megszűnt vállalkozások száma Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Pest vármegye kivételével mindenhol magasabb volt az egy évvel korábbinál.

A tavalyi évben 113,6 ezer újonnan alakult vállalkozást jegyeztek be országosan, 6,3 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, így tehát kissé alábbhagyott a vállalkozási kedv. Szintén aggasztó tendencia, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan 143,7 ezer vállalkozás szűnt meg, ami 19 százalékkal több volt a 2023. évihez képest.

A régiós eloszlást térképünkön jobban is szemügyre veheti:

