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Vállalatok Mol Olaj Tőzsde

Több tízmilliós bírságot kapott a Mol a barátság vezeték miatt

mfor.hu

Egy valamit nem sikerült a megfeelkő időben teljesíteniük.

Nem megfelelőe jártak el, le is csapott a felügyelet.A jegybank a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt

  • 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MOL Nyrt.-re.

A tőzsdei kibocsátónak legkésőbb idén február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, melyet csak napokkal később tett meg.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményben tudatta, hogy folyamatos felügyelési tevékenysége keretében tekintette át, hogy a magyar olajtársaság  megfelelt-e a tőkepiaci törvény tőzsdei kibocsátókra vonatkozó, rendkívüli tájékoztatási kötelezettségről szóló előírásainak a Barátság kőolajvezetéknek az orosz-ukrán háború miatti váratlan és tartós leállása, illetve a kieső olajimportnak az Adriai vezetéken való pótlásáról született döntése kapcsán.

Sérülhetett a befektetők érdeke

A jegybanki felügyelet feltárta, hogy a Mol már ez év február 11-étől kilépett szokásos operációs gyakorlatából, és intézkedéseket tett a Barátság kőolajvezetéken addig érkező, ám kiesett szállítás pótlásának az előkészítésére. Legkésőbb ezen időponttól tehát a kibocsátó olyan információk birtokában volt,

amelyek érintették a Mol megítélését és hatással lehettek értékpapírjai értékére vagy hozamára.

Márpedig ezeket a törvény szerint maximum egy munkanapon belül rendkívüli tájékoztatás keretében – a jogszabályban előírt kommunikációs felületeken – közzé kellett volna tennie.

Ennek hiányában a befektetőknek nem nyílt lehetőségük annak megítélésére, hogy a történtek hogyan hatnak a kibocsátó üzletmenetére, eredményére, importjának volumenére. Mindezek miatt sérülhetett a Mol részvényei kapcsán hozott befektetési döntéseik megalapozottsága.

Közzé kell tenni a határozatot

A feltárt jogsértés miatt az MNB figyelmeztette a kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor feleljen meg a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki rá, illetve kötelezte a felügyeleti határozat közzétételére.

 

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