Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Januárban születhet döntés.

Több pályázat is beérkezett a szerdai határidőig a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlására – számolt be közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki hozzátette, a pályamunkák kiértékelése következik, a közgyűlés pedig várhatóan januárban dönthet az értékesítés folyamatának újabb lépéséről.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, a cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjanak, aki „képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket”.

Június 13-án vált Székesfehérvár önkormányzata a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár tulajdonosává, néhány nappal azt követően, hogy a város közgyűlése kifejezte szándékát a Fehérvár FC Kft. átvételére. Mint ismert, az előző bajnoki idény végén tett 1 forintos vételárjavaslatot Garancsi István, a gazdasági társaság addigi tulajdonosa az önkormányzatnak, azt követően került sor a tulajdonosváltásra.

