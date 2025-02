Többet kapnak a tescósok: közel félmilliós fizetésre is van példa

A Tesco extra fizetett távollétet tesz lehetővé az édesapák, az örökbefogadást tervezők, a jövőbeli nevelőszülők vagy a fogantatási eljárásban részt vett vevők, továbbá a rokonukat gondozók számára. A Tesco a 35 év alatti munkatársaknak is 25 nap szabadságot biztosít, a súlyos betegség miatti távollétről visszatérőknek pedig lehetősége van, hogy az első négy hétben a szerződéses munkaidő felében dolgozzanak teljes munkabérért. csomag az áruházlánc Tesco Angyal Alapítványa évente több száz rászoruló munkatárs számára összesen több tízmillió forintos anyagi segítséget nyújt, megduplázva a kollégák befizetéseit.

Többet ad a Tesco Fotó: Depositphotos Az elmúlt években a Tesco által a munkatársaknak kínált juttatási csomag összértéke a 2025/26-os pénzügyi évben már 4,6 milliárd forint. Ezen belül továbbra is biztosítja a cég a 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt. Mindezeken felül az áruházlánc díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomagkuponnal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, karácsonyi utalványt ad, ingyenes képzéseket biztosít, továbbá az ingyenesen igénybe vehető Munka Támogatóprogram keretében életvezetési, pénzügyi és jogi kérdésekben segíti a munkatársat. és családtagjaikat.

