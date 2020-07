A következő nagy dobás? Tolonganak a techóriások, hogy befektessenek a "kínaiaktól mentes" indiai cégbe

Szűk céges körbe hullanak a nagy székházépítési lehetőségek Budapesten

A formálódó új magyar szuperbank (az összefonódó MKB, Takarékbank, Budapest Bank) lehet a következő székházépítő Budapesten. Racionális döntés lenne egyetlen központba összevonni a telephelyeket. Mások is megtették ezt és újabb székházak épülhettek-épülhetnek. Már ha van hozzá elég forrás. A jelek szerint volt és most is van. Kivitelezőt is lehet találni, nem is kell messzire menni. Ott vannak a körben.