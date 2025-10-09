Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Töltsd le az 5 éves MySPAR appot – spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at!

PR

Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!

5 éve okos megoldások a vásárlóknak

Az elmúlt öt évben a MySPAR applikáció igazi sikertörténetté vált: induláskor még újdonságnak számított a digitális kuponok világa, ma viszont már több mint félmillió aktív felhasználó veszi igénybe nap mint nap. Az app folyamatosan bővült új funkciókkal – a bevásárlólista-tervezőtől a digitális blokkokig–, így mára nemcsak a spórolás eszköze, hanem egy komplett vásárlási asszisztens lett. A fejlődést jól mutatja, hogy a SPAR nem csupán követi a digitális trendeket, hanem aktívan alakítja is azokat, hogy a vásárlók minden szempontból gyorsabban, egyszerűbben és kényelmesebben intézhessék a bevásárlást.

Szülinapi kuponözön – akár 30% kedvezmény

Az 5. születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között a MySPAR appban a hetente frissülő termékkuponok extra kedvezményt adnak, ennek köszönhetően akár 30%-kal olcsóbban szerezheted be kedvenc termékeidet.

Nyereményjáték: Peugeot 2008 a fődíj

2025. október 9. és 29. között a MySPAR eddigi legnagyobb játékába kapcsolódhatsz be: ha az appban regisztrálod a digitális blokkod, máris esélyes lehetsz a fődíjra, egy új Peugeot 2008-ra. Emellett számos értékes nyeremény – KitchenAid termékek, Philips Airfryer, és 5 darab 100 ezer forint értékű SPAR nyereménykártya – talál gazdára. Az ünnepi kampány arca Fördős Zé, aki tavaly óta segít bemutatni a MySPAR előnyeit a vásárlók számára. Ha eddig nem tetted, most van itt az ideje letölteni az appot – egyszerre spórolhatsz és nyerhetsz!

Töltsd le a MySPAR applikációt, élvezd a szülinapi kuponokat és regisztrálj a nyereményjátékra!
További infók: https://www.spar.hu/myspar/

Egy hétvége alatt annyian érdeklődtek iránta, mint máskor egy hónap alatt

Egy hétvége alatt annyian érdeklődtek iránta, mint máskor egy hónap alatt

Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen.

SPAR

Rácsodálkozhat, ha ezekbe a SPAR áruházakba megy vásárolni

A SPAR Magyarország újabb áruházait modernizálta – Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson –, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással.

A Sanofi budapesti szolgáltatóközpontja sokakat vár most

A Sanofi bővíti budapesti szolgáltatóközpontját

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről.

Stratégiai együttműködés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége között

Példátlan összefogás: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében. Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

1500 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok vagyona az OTP-nél

Megtartotta Önkormányzati Fórum rendezvényét az OTP.

Új vezetőket nevez ki 4iG SDT

Új vezetőket nevez ki a 4iG SDT

Az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégájának megfelelően két új területtel kiegészülve, a piaci igényekhez és tevékenységébe illeszkedő a 4iG Space and Defence (4iG SDT) öt különálló üzletágat hozott létre, amelyek élére további hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek.

Guardian Glass

Eladó a Guardian orosházi síküveggyára

Megjelent a hirdetés a gyár eladására, ami a helyi üveggyártás végét is jelentheti.

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Fontos ítélet született.

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

A vállalat tárgyalt a horvát Janaf embereivel.

