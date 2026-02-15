Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

„A Shell globális alapelveinek megfelelően nem kommentál pártpolitikai ügyeket” – válaszolta a Telex kérdésére a cég sajtóosztálya, miután Orbán Viktor szombati beszédében azt mondta, hogy a Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot.

Orbán szerint a háború fő nyertese a Shell, és a cég célja, hogy leválassza Magyarországot az olcsó gázról, és nem érdekli őket, hogy ebbe belerokkannak a magyar háztartások.

„Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái” – mondta évértékelőjén Orbán Viktor a fenti cégekről. A miniszterelnök szerint a Shell és az Erste Bank állnak a Tisza Párt mögött.

A beszédben nem hangzott el Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnökének neve, aki januárban csatlakozott a Tisza Párthoz gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként.

2025 szeptemberében Szijjártó Péter Milánóból kiadott egy közleményt arról, hogy Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell-lel. Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Shell épp idén száz éve jelent meg Magyarországon, és a vállalat ezen idő alatt megbízható partnernek bizonyult.