Tonnaszámra viszik a magyar fagyasztott zöldségeket

A diszkontlánc Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét. Ma már 213 áruházzal van jelen az országban, és közel 9500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat termékeinek csaknem 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.

Az elmúlt hat évben 41 féle magyar gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs került a külföldi Lidl áruházak polcaira, a legkeresettebbek a zsenge zöldborsó, a különböző zöldségmixek, a babfélék és a morzsolt kukorica. A vásárlók a többi között Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Bulgáriában is megtalálhatják a magyar termékeket a polcokon.

