Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Vállalatok 4iG Űrtevékenység

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

mfor.hu

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt.

A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyolal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával. A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt. Az Aselsan Törökország egyik meghatározó védelmi ipari vállalata, amelyet 1975-ben alapítottak az ország katonai kommunikációs rendszereinek fejlesztésére. A társaság ma már széles portfólióval rendelkezik, többek között elektronikai, radar-, kommunikációs, fegyverrendszerek és dróntechnológiák területén. Nemzetközi szinten is elismert szereplő, amely számos partnerországgal működik együtt kutatás-fejlesztési és gyártási projektekben. 

Jászai Gellért (balról a második) és Ahmet Akyolal, az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatója (középen)
Fotó: 4iG

Ezt követően Jászai Gellért átfogó megbeszélést folytatott Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel, a tárgyalás során a felek a közös technológiai együttműködési lehetőségeket vizsgálták az űr- és műholdprogramok, védelmi technológiák és tengeralatti adatkábel-összeköttetések területén.  A program a Török Űrügynökség (TUA) elnökével Yusuf Kıraç-al továbbá Ömer Fatih Sayan közlekedési és infrastrukturális miniszterhelyettessel folytatódott. A megbeszéléseken szó esett többek között közös űrkutatási projektekről, holdprogramról és emberes űrrepülési tervekről, valamint a távközlés területén folytatott együttműködési lehetőségekről is. 

A nap folyamán Törökország védelmi iparának központi irányító és fejlesztő hivatala „SSB – Savunma Sanayii Başkanlığı” szervezésében a legnagyobb űr- és védelmi ipari vállalatok –  köztük az OTOKAR, a ROKETSAN és a Turkish Aerospace – mutatták be legújabb fejlesztéseit a magyar delegációnak. A megbeszélések során számos ígéretes lehetőség merült fel a magyar ökoszisztémával való együttműködésre és jövőbeli közös fejlesztésre.

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Megugrott a Széchenyi Kártya igénylések száma a tavaly augusztusi adatokhoz képest

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

Fontos bejelentés érkezett a Lidltől

A fantasztikus európai labdarúgószezont követően a Lidl a 2025/26-os idényben is folytatja együttműködését az UEFA Európa-ligával és az UEFA Konferencia-ligával hivatalos partnerként. A Lidl kezdeményezései az idei szezonban több ezer embert értek el.

kaparós sorsjegy

Nagy bejelentés a Szerencsejáték Zrt.-től: sokat fizet az új kaparós sorsjegy

Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

