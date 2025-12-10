4p

Vállalatok AI - Mesterséges intelligencia K&H

Történelmi csúcson a vállalati mesterséges intelligencia alkalmazások aránya

mfor.hu

Magyarországon eddig nem látott arányban használnak mesterséges intelligenciát a közép- és nagyvállalatok – derül ki a K&H innovációs index legfrissebb adataiból.

A vállalati mesterséges intelligencia alkalmazások aránya eddigi történelmi csúcsára emelkedett, miközben a digitális fejlesztések aktivitása is tovább nőtt: az elmúlt két évben már minden második vállalkozás hajtott végre digitális fejlesztést. A felmérés azt mutatja, hogy a vállalatok egyre érettebb, tudatosabb módon építik be működésükbe a mesterséges intelligenciát: már nem csak big data alapú megoldásokban gondolkodnak, hanem valóban kihasználják az AI képességeit.

A mindennapok részévé vált
A mindennapok részévé vált
Fotó: DepositPhotos.com

Minden második vállalat lépett előre

A mesterséges intelligencia terjedésével párhuzamosan a digitális innováció szélesebb értelemben vett aktivitása is erősödött. A digitális fejlesztések aránya tovább nőtt, és az elmúlt két évben már minden második vállalat végrehajtott ilyen jellegű fejlesztést. A növekedés különösen a kereskedelmi szektorban és az 1,1–2,0 milliárd forint árbevételű vállalkozások körében látványos, ami arra utal, hogy a digitális megoldások már nem csupán a nagyvállalatok privilégiumai.

„A mostani adatok azért különösen értékesek, mert egyre tisztábban látszik, mit tekintenek a cégek valódi mesterséges intelligenciának. A korábbi években sokszor még összemosódtak a fogalmak: a vezetők nehezebben különböztették meg az AI-t és annak vállfajait – például a gépi tanulást, amit sok helyen ajánlatok készítésére használnak –, valamint az egyszerűbb algoritmusokon alapuló big data elemzéseket. Mára sokkal tudatosabbá vált a kép – mondta Lóska Gergely, a K&H informatikai és innovációs vezetője.

Nemcsak használják, fejlesztik is az AI-t

A mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának aránya is tovább emelkedett. A vállalatok körében az AI-t aktívan használók aránya 44-ről 48 százalékra nőtt, miközben azoknak a cégeknek az aránya, amelyek kifejezetten AI-fejlesztéseket futtatnak vagy bevezetés alatt álló projekttel rendelkeznek, elérte a 24 százalékot – ez a kutatás eddigi legmagasabb értéke.

Nem csak a használatuk terjed
Nem csak a használatuk terjed
Fotó: K&H innovációs index

A kutatás arra is rámutat, hogy a vállalatok körében nemcsak az AI-t használók aránya nőtt, hanem azoké is, akik jelenleg fejlesztik vagy bevezetés alatt tartják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldásaikat. Ez a tendencia azt jelzi, hogy a cégek hosszabb távon gondolkodnak, és az AI-t nem egyszeri projektnek, hanem működésük integrált részének tekintik.

Az AI-használat már a mindennapi működés része

A felmérés szerint a mesterséges intelligenciát használó vállalatok jellemzően olyan területeken alkalmazzák az AI-t, ahol az azonnali hatékonyságnövekedést vagy kapacitásfelszabadítást eredményez a szövegek feldolgozásában, a marketingkommunikáció támogatásában, fordítási és tolmácsolási feladatokban.

Ezek a megoldások gyorsan integrálhatók, így akár kisebb cégeknek is látványos idő- és erőforrás-megtakarítást jelentenek.

A gyorsaság vált a legfontosabb előnnyé

A kutatás szerint a cégvezetők körében egyértelműen erősödött az a vélekedés, hogy az AI legfontosabb üzleti előnye a munkavégzés felgyorsítása. Bár sokan továbbra is a hatékonyságnövelést és a költségcsökkentést tartják meghatározónak, a gyorsaság előtérbe kerülése arra utal, hogy a vállalatok rövid megtérülésű, az azonnal használható MI-megoldásokat részesítik előnyben.

A gyorsaság győzött
A gyorsaság győzött
Fotó: K&H innovációs index

A kutatás ugyanakkor azt is kimutatta, hogy csökkent azok aránya, akik szerint az AI elsősorban olyan feladatok elvégzésére alkalmas, amelyek emberi erőforrással egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen lennének megvalósíthatók. Ez is azt jelzi, hogy a vállalatok a gyakorlati, működést támogató AI-alkalmazások felé fordulnak.

Az innovációs index módszertana

A K&H 2021 óta közli az innovációs indexet. A 2025. évi második adatgyűjtésre szeptember 15. és október 6. között került sor. A felmérésben 360 olyan közepes és nagyvállalat innovációért felelős képviselőjét kérdezték meg telefonon, amelyek éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot. Az 52 kérdésből álló kérdéssorból összesen 4, úgynevezett kompozit alindexet hoztak létre, amelyek a már megvalósult, a tervezett, valamint a digitális innovációkról, illetve a cégek innovációs stratégiájáról adnak képet. Ezeknek az alindexeknek a súlyozott átlagából képezik a K&H innovációs indexet, amelyben legnagyobb súlyt – 50 százalékot – a jövőben tervezett innovációk kapják. Így a K&H innovációs index segít képet alkotni arról, hogy a cégek milyen területeken tartják kulcsfontosságúnak versenyképességük fokozását.

