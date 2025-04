Történelmi magasságokba értek az áruhitelek és a személyi kölcsönök

A vállalat nettó kamateredménye a kamatráfordítások növekedése ellenére közel 14 százalékkal haladta meg az előző évit.

A finanszírozott összeg több mint 30 százalékkal, a hitelfelvevők száma csaknem 10 százalékkal nőtt.

A Cofidis tavaly az év végére lezárta a Cetelem felvásárlását, és megkezdte a két vállalat integrációját. A bank Magyar Cofidis Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét, A két magyarországi cég, a Magyar Cofidis Bank Zrt. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe egy átmeneti időszakban jogilag két külön egységként működik tovább.

2025-ben is folytatódhat a 2024-es tendencia

Fotó: Depositphotos

Az áruhitelezés terén a pénzügyi szolgáltató számára jelentős előrelépés a Cetelem-akvizíció, mert a szűken vett áruhitel szegmensben a legjelentősebb piaci szereplőt vásárolta fel. A két Cofidis-vállalatnak együtt közel 400 ezer ügyfele van és 250 ezer darabos hitelkártya-portfólióval rendelkezik. A közös termékportfolió elemei: személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel- és lízing, hitelkártya, valamint megtakarítási termék (bankbetét).

Piaci várakozások 2025-re

A lakossági hitelezés 2024-es felfutása után az élénkülés várhatóan 2025-ben is folytatódik. A Cofidis is növekvő kereslettel számol a fogyasztási hitelek piacán: ezt a várakozást támasztja alá a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, 10 éves távlatot vizsgáló reprezentatív kutatása is.

„Azt látjuk, hogy a tényleges hitelfelvétel nem is annyira a fogyasztók konkrét terveitől függ, mint inkább attól, mennyire látják a jövőt bizakodóan. A fogyasztói bizalom fokozatos visszatérése csak részben magyarázza a gyorsan fejlődő személyi kölcsön piacot. A növekedés mögött valószínűleg az is ott lehet, hogy az elmúlt 5 év válságoktól terhelt éveiben a lakosság visszafoghatta az élethelyzetük által kikövetelt beruházásokat, amiket most kedvezőbb kamatokkal, de az infláció miatt magasabb bekerülési értéken fognak megvalósítani, magasabb hitelösszeg mellett. A fogyasztói bizalom emelkedésének folytatódása, a 2018-19-es szintek elérése újabb lendületet adhat a piacnak” – világított rá az összefüggésekre Molnár Zoltán, a reprezentatív kutatást végző NRC Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója.

Kapcsolódó cikk Inkább a munkáshitelt választják, nem a babavárót Több mint kétezer fiatal az új munkáshitelre is szinte azonnal lecsapott – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Digitális újítások az áruhitelezés terén

Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek is történelmi magasságokba értek 2024-ben, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai arról árulkodnak, hogy a szerződések száma és értéke is rekordot döntött. A háztartások 46,44 milliárd forint kölcsönt vettek fel, ami a 2023-as 40,4 milliárdos értékhez képest is plusz 15 százalék.

Az áruhitelezés terén a Cofidis életében jelentős előrelépést hozott a Cetelem-akvizíció, hiszen a szűken vett áruhitel szegmensben a legjelentősebb piaci szereplőt vásárolta fel. A vállalatnak immár közel 800 áruhiteles partnere (jogi személy) van mintegy 1400 értékesítési ponttal, közülük kb. 350 db aktív webáruház. Több szektorban (pl. bútor, sportszer) szinte minden nagy szereplő a Cofidis segítségével nyújt ügyfeleinek részletfizetési lehetőséget. A szabadfelhasználású hitelszegmens mellett egyre nagyobb teret nyer az online ügymenet az áruhitel területén is.

(MTI)