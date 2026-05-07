Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Szerbia elégedetlen a Mol-csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett – közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.
A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott:
a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik.
Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.
Elutasítottak a szerbek egy pénzes kérőt
Mindeközben csütörtökön Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök kijelentette, hogy Szerbia nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NIS részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.
Vucic arra reagált így, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftynek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért. A szerb elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a cég „soha nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással”, ezért Szerbia nem támogatja az ügyletet.