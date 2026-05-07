Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatunk a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Vállalatok Mol Szerbia

Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Szerbia elégedetlen a Mol-csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett – közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.

A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott:

a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik.

Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.

Elutasítottak a szerbek egy pénzes kérőt

Mindeközben csütörtökön Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök kijelentette, hogy Szerbia nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NIS részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.

Vucic arra reagált így, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftynek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért. A szerb elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a cég „soha nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással”, ezért Szerbia nem támogatja az ügyletet.

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

Befejeződött a METU átvilágítása.

Kiderült, kik Magyarország legvonzóbb munkáltatói

Tizenharmadik alkalommal díjazták Randstad Awarddal Magyarország legvonzóbb munkáltatóit. A Randstad Employer Brand Research 2026-os kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók továbbra is tudatos, következetes elvárásrendszer alapján választanak munkahelyet: fontos számukra a fizetés, a kellemes légkör, a biztonság, a munka-magánélet egyensúlya és egyre inkább a karrierépítés lehetősége is.

Palkovics László szerint a kormányüléseken téma volt az akkugyárak szennyezése, Szijjártó Péter leköszönó minisztériuma reagált

Utolsó reakcióját tehette meg az akkugyárak ügyében Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma

Nem cáfolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozatával.

Meghalt Ted Turner

A neves médiavállalkozó 87 éves volt.

Elmozdult egy cső, vegyianyag szivárgott egy debreceni akkualkatrész-gyárban

Közleményt adtak ki az esetről.

Erről tárgyalt Jászai Gellért Washingtonban

Több partnerrel is találkozott.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára a generációváltás régóta ismert kihívás, amely mára sürgető gazdasági és vállalkozásstratégiai kérdéssé vált. A tét nem kicsi: nemcsak a vállalkozások, hanem a teljes nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás, a munkahelyek megőrzése és felhalmozott tudás továbbörökítése. Csakhogy a helyzet kritikus, ugyanis az utódok nagy része nem kívánja tovább vinni a vállalkozást – mégis megoldást kell találni.

Vált a Mercedes, ő az új főnök Kecskeméten

Már napok óta új ügyvezető tevékenykedik a Mercedesnél.

Variál az Aldi, de minden egyszerűbb lesz, ígérik

Átalakítja üzleteit a népszerű diszkontlánc az egész régióban.

Reagált a Mészáros Csoport az egyik cégük telephelyén mért súlyos szennyezésre

A Greenpeace kedden a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. telephelye melletti patak vizéből mutatott ki mérgező anyagokat.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

