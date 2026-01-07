2p
Vállalatok légitársaság Turizmus Wizz Air

Tovább bővül a Wizz Air budapesti flottája

mfor.hu

Új repülőgéppel, 19-re bővül a Wizz Air budapesti flottája, a légitársaság ennek köszönhetően 5 új, kizárólag a Wizz Air kínálatában elérhető járatot indít a magyar fővárosból, valamint 6 útvonalon sűríti a járatait – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a Wizz Airrel júniustól két új görögországi célállomás is elérhető lesz: Kefalónia szigete és a Peloponnészoszi-félsziget déli része, Kalamata környéke. Spanyolországban pedig szintén júniusban indul új járat Menorcába.

Közvetlenül elérhetővé válik továbbá a bolgár tengerpart: júniustól heti két járat is indul Várnába, valamint április végétől heti négyszer is lehet Krakkóba utazni.

Az új járatok mellett a 19. repülőgépnek köszönhetően további 6, már meglévő útvonalon is bővül a légitársaság kapacitása.

Érkezik a 19. repülő
Érkezik a 19. repülő
Fotó: DepositPhotos.com

Antaliába, Jerevánba, Malagára, Máltára, Marosvásárhelyre és Tallinnba még több járat közlekedik majd minden héten.

A Wizz Air 256 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a légitársaság a 2025-ös pénzügyi évben 63,4 millió utast szállított. A társaság korábban, 2025 decemberében közölte, hogy a féléves jelentés szerint teljes bevételük az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal, 3,342 milliárd euróra nőtt. Adózás utáni eredményük 2,6 százalékkal, 323,5 millió euróra emelkedett. Az üzemi nyereségük 25,8 százalékos bővüléssel meghaladta a 432 millió eurót.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jogellenesen tiltotta meg a MÁV a home office-t a kisgyerekes dolgozóknak

Jogellenesen tiltotta meg a MÁV a home office-t a kisgyerekes dolgozóknak

A Munka Törvénykönyvére is fittyet hányva, mondvacsinált indokokkal tiltotta meg a kisgyerekes dolgozóknak az otthoni munkavégzést a MÁV-csoport. Három dolgozó nem hagyta annyiban, bírósághoz fordult, és nyertek.

Ennek örülhetnek Kecskeméten

Ennek örülhetnek Kecskeméten

A városba kerül át Németországból a Mercedes A-osztály gyártása, elsősorban költségmegtakarítás miatt.

Itt a legújabb autós extra: a gépkocsi megkeresi magának a parkolóhelyet

A következő évtized elejére a Bosch a többnyire mesterséges intelligencián alapuló szoftverek és szolgáltatások terén több mint 6 milliárd eurós árbevételre számít.

Bezár a bazár: egyelőre nem osztogatja tovább a pénzt a magyar kormány

Bezár a bazár: egyelőre nem osztogatja tovább a pénzt a magyar kormány

A források felelős és kiszámítható felhasználása, valamint a beérkezett pályázatok alapos, szakmailag megalapozott értékelése érdekében 2026. január 16-tól a Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) átmenetileg felfüggeszti az új jelentkezések befogadását – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kedden az MTI-vel.

Fontos üzletről adott hírt a 4iG

Fontos üzletről adott hírt a 4iG

A 4iG leánya vásárolt.

Kiderült, melyik volt a magyarok kedvenc autómárkája

Kiderült, melyik volt a magyarok kedvenc autómárkája

Megőrizte az elsőséget a cég.

Nagy Mártonék új lépése: egy hét múlva sok magyar cég örülhet

Nagy Mártonék új lépése: egy hét múlva sok magyar cég örülhet

Egy hitelprogram feltételei változnak.

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

Nem történt nagyobb probléma.

Ez a terület kerülhet a NAV ellenőrzéseinek célkeresztjébe?

Ez a terület kerülhet a NAV ellenőrzéseinek célkeresztjébe?

A céges készpénzállományokat vizsgálnák.

Feltámadt a magyar feldolgozóipar?

Feltámadt a magyar feldolgozóipar?

Negyedik hónapja a bővülésre utaló szint felett jár a magyar feldolgozóipar fontos mutatója.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168