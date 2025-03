Tovább erősödik az építőipar meghatározó szereplője

Vörös Ottó több mint két évtizedes vezetői és pénzügyi tapasztalattal rendelkezik, amelyet nemzetközi és hazai nagyvállalatoknál szerzett az ingatlanmenedzsment, pénzügyi tervezés és operatív irányítás területén. A szakember közgazdasági és üzleti menedzsment végzettséggel rendelkezik, MBA diplomáját a Lincoln Egyetemen, míg alapképzését a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerezte. Mielőtt 2025 elején csatlakozott az Óbuda Group-hoz működési területért felelős vezérigazgató-helyetteseként, a Robertson Property Management vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be. Korábban az Immofinanz hazai leányvállalatának vezetőjeként jelentős értékű ingatlanportfóliót menedzselt.

„A projektmenedzsment nem csupán egy szakma, hanem hivatás és felelősség is, melyek elengedhetetlenek a komplex fejlesztési projektek megvalósításában. A beruházások sikerének kulcsa az előre gondolkodás, a szakmai kiválóság, a hatékonyság és az innováció. Célom, hogy ezt a szemléletet tovább erősítsem a cégcsoportban, biztosítva a folyamatos fejlődést és a legmagasabb minőségi elvárások teljesítését. – mondta Horváth Gábor, az Óbuda Group projektmenedzsment üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

Horváth Gábor 35 éves építőipari tapasztalattal rendelkezik többek közt infrastrukturális, közintézményi és nukleáris szektorokban. Diplomáját a Kolozsvári Műszaki Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerezte magas- és szerkezetépítő mérnökként, illetve mérnök-közgazdászként. Gábor 2014-ben csatlakozott az Óbuda Grouphoz igazgatóként, előtte a Fővárosi Vízművek beruházási osztályvezetői pozícióját töltötte be. A szakember nevéhez olyan projektek fűződnek, mint a Liget Budapest portfóliómenedzsmentje, a Gellért Campus lebonyolítása, illetve a Paksi Atomerőműhöz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások irányítása. Új pozíciójában vezérigazgató-helyettesként Gábor felel a projektmenedzsment üzletágért. Értékes szakmai tudásával és vezetői tapasztalatával a divízió hatékonyabb működését és annak fejlődését segíti elő, és a cég jövőképét szem előtt tartva támogatja a célkitűzések megvalósulását.

