1p
Vállalatok Dunaferr

Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

mfor.hu

Nem adta meg az érdeklődő a kért árat.

35,77 millió eurós minimáláron hirdette meg a felszámoló a dunaújvárosi acélmű, a felszámolás alá került ISD Dunaferr Zrt. romjain létrehozott Dunai Hengermű Kft.-t – írja a 24.hu. A cikk kiemelte, az eladásra szánt részekre egyetlen pályázó akadt, a cseh Dunaferr Steel Rolling, a.s.

A portál nem hivatalos forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az érdeklődő 10 millió eurónál nem sokkal többet ajánlott a cégért – azaz a minimálár kevesebb mint harmadáért próbálták megvenni a céget. A pályázatokat eredetileg július 29-ig kellett beadni, de meghosszabbították a határidőt egy héttel. Az augusztus 5-én lejárt határidőhöz képest újabb egy héttel, ma jelent meg a Cégközlönyben a pályázat érvénytelenségéről szóló közlés – emelte ki a cikk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Az autógyártás kemény üzlet” – a Magyarországon is gyárat üzemeltető Mercedes-vezér szerint

„Az autógyártás kemény üzlet” – a Magyarországon is gyárat üzemeltető Mercedes-vezér szerint

A vezérigazgató egy interjúban beszélt.

Váratlan lépésre szánta el magát az idehaza össztűz alatt lévő kínai akkumulátorgyár

Váratlan lépésre szánta el magát az idehaza össztűz alatt lévő kínai akkumulátorgyár

A CATL leállította a termelést a világ egyik legfontosabb lítiumbányájában.

Magyar nyelvű hírszolgáltatást indít a BBC

A lengyel platform mintájára.

Figyelmeztették a cégeket: néhány hét, és lejár egy határidő

Figyelmeztették a cégeket: néhány hét, és lejár egy határidő

Az érintettek még észbe kaphatnak.

Új hitelprogram indul a vállalkozásoknak – az OTP ugrásra készen

Új hitelprogram indul a vállalkozásoknak – az OTP ugrásra készen

A pénzintézet felkészült a cégek fogadására.

Ráugrottak a cégek a kamatmentes hitelre

Három hét alatt több mint 10 milliárd forint kamatmentes forgóeszközhitelt igényeltek a vállalkozások a Technológia plusz hitelprogram keretében.

Apple-ökoszisztéma extra költségek nélkül? Igen, lehetséges. Így lehet iPaded, laptopod és Apple Watch-od okosan

Az elegáns dizájntól és csúcsteljesítménytől kezdve egészen a zökkenőmentes eszközintegrációig, az Apple világszerte elismert technológiai ökoszisztémát hozott létre. Ám ahogy minden Apple-rajongó tudja: a minőségnek ára van. Vagy… legalábbis így volt egészen mostanáig.

Több mint fél éve nem jár vonat a nemzetközi fővonalon, de legalább az állomás megújul

Több mint fél éve nem jár vonat a nemzetközi fővonalon, de legalább az egyik állomását felújítja a MÁV

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen.

Eltűnhet az egyik legpatinásabb budai cukrászda

Megszűnhet az egyik legpatinásabb budai cukrászda

Szerda reggel a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat.

Cselovszki Róbert, Jelasity Radován és Harmati László

Felrobbantja jövőre a lakáshitelpiacot az Otthon Start

Az ATM-ek telepítése visszaveti a versenyképességet, a lakáshitelpiacot pedig eláraszthatják a támogatott hitelek – hangzott el az Erste Bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168