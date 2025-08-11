Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

35,77 millió eurós minimáláron hirdette meg a felszámoló a dunaújvárosi acélmű, a felszámolás alá került ISD Dunaferr Zrt. romjain létrehozott Dunai Hengermű Kft.-t – írja a 24.hu. A cikk kiemelte, az eladásra szánt részekre egyetlen pályázó akadt, a cseh Dunaferr Steel Rolling, a.s.

A portál nem hivatalos forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az érdeklődő 10 millió eurónál nem sokkal többet ajánlott a cégért – azaz a minimálár kevesebb mint harmadáért próbálták megvenni a céget. A pályázatokat eredetileg július 29-ig kellett beadni, de meghosszabbították a határidőt egy héttel. Az augusztus 5-én lejárt határidőhöz képest újabb egy héttel, ma jelent meg a Cégközlönyben a pályázat érvénytelenségéről szóló közlés – emelte ki a cikk.