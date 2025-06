Tovább nyújtózkodhatnak a hazai kkv-k

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A kérelmek a program végéig, 2026. december 31-ig nyújthatók be. A konstrukció egyablakos ügyintézés keretében az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában érhető el országszerte.

A finanszírozási összeg felhasználható ezen kívül ingatlan építésre, átalakításra, bővítésre, elektromos gépjármű beszerzésre vagy akár mérnöki és szakértői, tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevételére is.

„A piacon egyedülálló kedvezményeket biztosító termék kifejezetten azon vállalatoknak szól, amelyek – elsősorban beszállítói kapcsolataik, exporttevékenységük révén – versenyelőnyt tudnak felmutatni, képesek a külpiacon terjeszkedni, valamint újabb növekedési lehetőség előtt állnak. A hitelprogram ezáltal, ahogy azt a neve is mutatja, többek között a további nemzeti bajnokok kinevelésére, azok számbeli gyarapítására is irányul” – nyilatkozta Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának igazgatója.

Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló program keretösszege 155,54 milliárd forint – olvasható az MFB lapunknak küldött közleményében. A beruházási hitel egyik legnagyobb előnye a végig fix 0 százalékos ügyleti kamat. A konstrukcióhoz 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás is társul, a finanszírozás 150 és 600 millió forint közötti összegben igényelhető, a vissza nem térítendő támogatás mértéke így akár 180 millió forint is lehet.

