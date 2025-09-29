Tovább terjeszkedik a 4iG

A 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia és az Ericsson Telecommunications Macedonia nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá – tette közzé a 4iG a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A stratégiai együttműködés célja a Nyugat-Balkán első önálló 5G (SA) mobilhálózatainak létrehozása, melyben az Ericsson a tervezéstől, a szükséges berendezések szállításáig, illetve beüzemeléséig részt venne.

A tervezett 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózatot (RAN) és a törzshálózati komponenseket is.

A stratégiai együttműködés mérföldkő a 4iG Csoport észak-macedóniai beruházási terveiben. A megállapodás határozott előrelépést jelent a One Macedónia azon törekvésében, hogy Észak-Macedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon, emellett hangsúlyozza a 4iG Csoport hosszú távú elkötelezettségét az európai szabványoknak teljes mértékben megfelelő, fejlett digitális infrastruktúra mellett. A One Macedonia és az Ericsson közötti tervezett együttműködés feltétele az észak-macedón nemzeti spektrumtender lezárása, amelyen a 4iG Csoport leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elején várható.