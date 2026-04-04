Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

A márka első hazai értékesítési pontja, a BAIC Gablini Budapest már megnyitott. A hálózat kiépítése folytatódik, az év végéig várhatóan 6–8 márkakereskedés nyílik meg országszerte, közben a szervizháttér is azonos ütemben fejlődik. A közleményben jelezték: az év végére kiépül az európai alkatrész-ellátási központ, amely gyors és kiszámítható logisztikai hátteret biztosít majd.

A közlemény szerint a BAIC megjelenésével új versenyhelyzetet teremt a magyar autópiacon. A márka alternatívát fog kínálni a klasszikus belső égésű modellek, az elektrifikált hajtásláncok és a valódi terepjárók iránt érdeklődők számára egyaránt.

Magyarországi indulásakor négy modellből álló portfólióval jelenik meg a márka, lefedve a kompakt SUV, a családi autók, az elektrifikált modellek és a klasszikus terepjárók szegmensét. A modellpaletta a következő években tovább bővül, hamarosan további plug-in-hibrid, hibrid és benzines modellek érkeznek.

Honlapja szerint a BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) egy több mint 60 éves múltra visszatekintő, állami háttérrel rendelkező autóipari csoport, amely a világ nagy járműgyártói közé tartozik.

Évente több millió járművet gyárt, kiemelt hangsúlyt fektetve az elektromobilitásra, a fenntarthatóságra és a jövő közlekedési megoldásaira. A márka nemzetközi jelenlétét és technológiai színvonalát stratégiai együttműködések erősítik olyan globális szereplőkkel, mint a Mercedes-Benz és a Hyundai. A modern hajtástechnológiák, az elektrifikáció és a digitalizáció iránti elkötelezettség a márka európai terjeszkedésében is meghatározó elemek – írták.