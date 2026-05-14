3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Vállalatok építőanyagok Építőipar Masterplast

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

mfor.hu

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Masterplast befektetői napján a cég vezetői a vállalat friss eredményei mellett az új magyar kormány elképzeléseiről is beszéltek.

Tibor Dávid, a cég elnök-vezérigazgatója a vállalat bemutatásával kezdte a befektetői napot. Elmondta, hogy a Masterplast Európa második legnagyobb üvegszövet- és harmadik legnagyobb tetőfólia-gyártója. Ehhez jött a szerencsi üveggyapotgyár, amely már nyolc hónapja működik, de még felfutási szakaszban van – számol be róla a Portfolio.hu.

Az első negyedévvel kapcsolatban Tibor Dávid elmondta, hogy az ukrajnai háború továbbra sem zárult le, bár az iráni konfliktus miatt kevesebb figyelem hárul rá, továbbra is jelentős esemény. A közel-keleti háború viszonylag váratlan fejlemény volt, amely a globális energia- és vegyipari ellátási rendszerek szétesését okozta. 

A vegyipari ellátási láncban és a végtermékek piacán – a bitumentől és aszfalttól kezdve a műanyagokig – drasztikus hatások jelentkeztek. A végtermékek áremelkedése 5 és 75 százalék között mozog, a polisztirol ára például március 1. és május 1. között 75 százalékkal emelkedett. 

Mindemellett több mint tíz év után először volt valódi tél Közép-Európában, emiatt januárban és februárban meglepően gyenge volt a normál kereskedelmi forgalom, mivel kültéri munkákat nem lehetett végezni.

Március ugyanakkor rendkívül erős hónap volt, részben a télen elmaradt rendelések, részben az iráni konfliktus miatt előrehozott vásárlások és készletfeltöltések következtében. Az első negyedév így a Masterplast történetének harmadik legerősebb negyedéve lett, pedig szezonálisan nem ez a legerősebb időszak a cég számára.

Energiaválság, uniós pénzek

Az energiaár-robbanás újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Európa mennyire sérülékeny. Az épületszigetelés nem atomfizika, és nem is igényel rendkívül nagy beruházást. Magyarországon az elpazarolt gáz mennyisége meghaladja az 1 milliárd köbmétert, amit szigeteléssel meg lehetne spórolni. Tibor Dávid szerint amikor Kapitány István azt mondja, hogy a legjobb energia a fel nem használt energia, az pozitív üzenet, remélhetőleg ezt a gyakorlatban is tettek követik majd. Erről a gazdasági- és energetikai miniszter hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt, amiről ebben a cikkben olvashatnak:

Tibor Dávid a kilátásokat részletezve a pozitívumok között említette, hogy reális esély nyílt az európai uniós források hazahozatalára. A RePowerEU program egyik legfontosabb eleme a klímavédelmi keret, amelyből az építőipar gyors ciklusú beruházásokkal könnyen részesülhet, ez pedig közvetlen keresletet teremthet a hőszigetelő anyagok iránt. A hazahozott EU-s forrásokból akár 1000 milliárd forint is juthat energiamegtakarítási projektekre, ami kedvezhet a szigetelőanyag-gyártóknak is. Emellett az EKR-programok megújítása a felújítási piacot támogathatja, ami a Masterplast számára releváns termékkeresletet generálhat.

A Masterplast befektetői napjának meghívott vendégelőadója, Ürge-Vorsatz Diána elmondta, hogy egy évtizeden belül Európát a harmadik lényeges energiaválsága érinti. Ahelyett, hogy megvédtük volna magunkat, annyit csináltunk, hogy akkor nem orosz gázt veszünk, hanem máshonnan, pedig ebből a pénzből leszigetelhettük volna az épületeket is. Ma a fő érv nem is feltétlenül az éghajlatváltozás, hanem Európa versenyképességét térdre kényszeríti, hogy folyamatosan ki vagyunk téve olyan importoknak, amikre nem feltétlenül lenne szükség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői jellemzik, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA). 

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

2017-ben indult el a Modern Mintaüzem Program. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy új szintre emelje a hazai kis- és középvállalkozások technológiai fejlettségét és hatékonyabbá tegye az üzleti folyamataikat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy egy vállalkozásnak miért érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez.

Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A NAV élére is új vezető jön, de ebben nincs semmi különös

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

Következő generációs fejlesztések jöhetnek.

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.  

Betiltaná a közösségi médiát Von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Betiltaná a közösségi médiát von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG