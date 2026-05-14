Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

Tibor Dávid, a cég elnök-vezérigazgatója a vállalat bemutatásával kezdte a befektetői napot. Elmondta, hogy a Masterplast Európa második legnagyobb üvegszövet- és harmadik legnagyobb tetőfólia-gyártója. Ehhez jött a szerencsi üveggyapotgyár, amely már nyolc hónapja működik, de még felfutási szakaszban van – számol be róla a Portfolio.hu.

Az első negyedévvel kapcsolatban Tibor Dávid elmondta, hogy az ukrajnai háború továbbra sem zárult le, bár az iráni konfliktus miatt kevesebb figyelem hárul rá, továbbra is jelentős esemény. A közel-keleti háború viszonylag váratlan fejlemény volt, amely a globális energia- és vegyipari ellátási rendszerek szétesését okozta.

A vegyipari ellátási láncban és a végtermékek piacán – a bitumentől és aszfalttól kezdve a műanyagokig – drasztikus hatások jelentkeztek. A végtermékek áremelkedése 5 és 75 százalék között mozog, a polisztirol ára például március 1. és május 1. között 75 százalékkal emelkedett.

Mindemellett több mint tíz év után először volt valódi tél Közép-Európában, emiatt januárban és februárban meglepően gyenge volt a normál kereskedelmi forgalom, mivel kültéri munkákat nem lehetett végezni.

Március ugyanakkor rendkívül erős hónap volt, részben a télen elmaradt rendelések, részben az iráni konfliktus miatt előrehozott vásárlások és készletfeltöltések következtében. Az első negyedév így a Masterplast történetének harmadik legerősebb negyedéve lett, pedig szezonálisan nem ez a legerősebb időszak a cég számára.

Energiaválság, uniós pénzek

Az energiaár-robbanás újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Európa mennyire sérülékeny. Az épületszigetelés nem atomfizika, és nem is igényel rendkívül nagy beruházást. Magyarországon az elpazarolt gáz mennyisége meghaladja az 1 milliárd köbmétert, amit szigeteléssel meg lehetne spórolni. Tibor Dávid szerint amikor Kapitány István azt mondja, hogy a legjobb energia a fel nem használt energia, az pozitív üzenet, remélhetőleg ezt a gyakorlatban is tettek követik majd. Erről a gazdasági- és energetikai miniszter hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt, amiről ebben a cikkben olvashatnak:

Tibor Dávid a kilátásokat részletezve a pozitívumok között említette, hogy reális esély nyílt az európai uniós források hazahozatalára. A RePowerEU program egyik legfontosabb eleme a klímavédelmi keret, amelyből az építőipar gyors ciklusú beruházásokkal könnyen részesülhet, ez pedig közvetlen keresletet teremthet a hőszigetelő anyagok iránt. A hazahozott EU-s forrásokból akár 1000 milliárd forint is juthat energiamegtakarítási projektekre, ami kedvezhet a szigetelőanyag-gyártóknak is. Emellett az EKR-programok megújítása a felújítási piacot támogathatja, ami a Masterplast számára releváns termékkeresletet generálhat.

A Masterplast befektetői napjának meghívott vendégelőadója, Ürge-Vorsatz Diána elmondta, hogy egy évtizeden belül Európát a harmadik lényeges energiaválsága érinti. Ahelyett, hogy megvédtük volna magunkat, annyit csináltunk, hogy akkor nem orosz gázt veszünk, hanem máshonnan, pedig ebből a pénzből leszigetelhettük volna az épületeket is. Ma a fő érv nem is feltétlenül az éghajlatváltozás, hanem Európa versenyképességét térdre kényszeríti, hogy folyamatosan ki vagyunk téve olyan importoknak, amikre nem feltétlenül lenne szükség.