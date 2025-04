Tradíció és minőség a pékségben

Az Aranycipó Kft.-nek a KMÉ-védjegy sikeres megszerzését követően további tervei is vannak. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük a védjegy újításait, és szívesen pályáznánk a jövőben kovászos kenyérrel, valamint sós és édes péksüteményekkel is” – tette hozzá Büki László.

Az Aranycipó vajas fonott kalácsa hagyományos technológiával készül, főleg kézi feldolgozással, amely biztosítja a termék kiváló állagát és frissességét. Kiemelkedő vajtartalma garantálja a gazdag ízvilágot, és az alapanyagok gondos választásával a helyi termelők támogatására is nagy hangsúly kerül.

Az Aranycipó Kft. 2024-ben hallott először a KMÉ-védjegyről, és azonnal megragadta figyelmüket a minőségi garanciát képviselő tanúsítvány. Vajas fonott kalácsukkal pályáztak a védjegyre, amelyet sikeresen el is nyertek. „Nagyon örültünk ennek az elismerésnek, hiszen ez nemcsak egy szakmai visszacsatolás, hanem azt is bizonyítja, hogy termékeink valóban kiemelkedő minőséget képviselnek” – mondta Büki László, az Aranycipó ügyvezető igazgatója.

A Pécsváradon alapított Aranycipó Kft. immár több mint harminc éve készít magas minőségű pékárukat. A családi vállalkozás napjainkban megfelel a legmagasabb élelmiszeripari sztenderdeknek, miközben a hagyományos kézműves technikákat is alkalmazza. A cég jelenleg több mint 20 kemencével rendelkezik, és közel 150 féle termékének elkészítésében 270 munkatárs vesz részt. A minőség iránti elhivatottságukat a frissen elnyert Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy is igazolja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!