Trónfosztás jöhet az elektromos autók globális piacán

Megelőzheti a kínai BYD a Teslát az elektromos autók világpiacán – írja a BBC. A tavalyi lehet az első év, amikor a BYD több autót adott el, mint amerikai versenytársa.

A kínai gyártó tavaly 28 százalékkal növelte eladásait, összesen 2,25 millió elektromos autójukat vásárolták meg. A Tesla később teszi közzé a tavalyi adatokat, de elemzőki 1,65 millióra becsülik az eladott autók számát.

Elon Musk politikai tevékenysége nem tett jót az autómárka szerepének a piacon: 2025 során a Tesla a szokottnál kevesebb autót tudott eladni, különösen az első három hónapban és az európai piacon. Ráadásul a kínai gyártók olcsóbban kínáltak elektromos autókat, ezért sokan azokat választották a Tesla helyett.

Az Európai Unióban a kínai elektromos autókra bevezetett vámok ellenére is növelni tudta piaci részesedését a BYD. December elejétől a kínai gyártó buszaival is utazhatnak a BKK utasai, Szegeden pedig ebben az évben indítják el a termelést az autógyárban.