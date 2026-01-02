2p
Trónfosztás jöhet az elektromos autók globális piacán

Jókora előnyre tett szert a BYD a Teslával szemben, ha lehet hinni az előrejelzéseknek. A kínai gyártó 2,25 millió elektromos autót adott el tavaly, a Teslának kevés eséllyel sikerült ez a volumen.

Megelőzheti a kínai BYD a Teslát az elektromos autók világpiacán – írja a BBC. A tavalyi lehet az első év, amikor a BYD több autót adott  el, mint amerikai versenytársa. 

A kínai gyártó tavaly 28 százalékkal növelte eladásait, összesen 2,25 millió elektromos autójukat vásárolták meg. A Tesla később teszi közzé a tavalyi adatokat, de elemzőki 1,65 millióra becsülik az eladott autók számát. 

Elon Musk politikai tevékenysége nem tett jót az autómárka szerepének a piacon: 2025 során a Tesla a szokottnál kevesebb autót tudott eladni, különösen az első három hónapban és az európai piacon. Ráadásul a kínai gyártók olcsóbban kínáltak elektromos autókat, ezért sokan azokat választották a Tesla helyett. 

Az Európai Unióban a kínai elektromos autókra bevezetett vámok ellenére is növelni tudta piaci részesedését a BYD. December elejétől a kínai gyártó buszaival is utazhatnak a BKK utasai, Szegeden pedig ebben az évben indítják el a termelést az autógyárban. 

