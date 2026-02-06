2p
Trump ezt elérte, új részletek derültek ki a hét legnagyobb megállapodásából

Imre Lőrinc

India készen áll arra, hogy akár 80 milliárd dollár értékben rendeljen Boeing repülőgépeket – jelentette ki Piyush Goyal kereskedelmi és ipari miniszter.

A CNBC beszámolója szerint India jelezte készségét az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem bővítésére, a héten Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök között megkötött vámmegállapodás keretében.

Goyal csütörtökön elmondta: India repülőgép-igénye csak a Boeingtől a „még le nem adott, de előkészített megrendelésekkel” együtt közel 80 milliárd dollárt tesz ki. Hozzátette, hogy ha a hajtóműveket és egyéb pótalkatrészeket is beleszámítják, az Egyesült Államokból származó import „meghaladja a 100 milliárd dollárt csak a repülőgépek esetében”.

Fotó: Depositphotos.com

Mindeközben azoknak az utasoknak a családjai, akik a tavaly júniusi, ahmedabadi Air India repülőgép-szerencsétlenségben életüket vesztették, pert indítottak a Boeing ellen, arra hivatkozva, hogy a katasztrófában szerepet játszhattak hibás kettős kapcsolók. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó 242 emberből 241-en haltak meg.

Piyush Goyal azt is közölte, hogy lehetőség van továbbá legalább 500 milliárd dollár értékű amerikai áru beszerzésére az elkövetkező öt évben. India kereskedelmi és ipari minisztere ugyanakkor hangsúlyozta: a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás nem tartalmaz konkrét befektetési kötelezettségvállalást.

Az India-USA kereskedelmi megállapodásról ebben a cikkben írtunk bővebben:

Eközben az indiai jegybank változatlanul, 5,25 százalékon hagyta az alapkamatot, miután a trade deal pozitív hatással lehet az ország gazdasági növekedési kilátásaira.

„A külső ellenszelek felerősödtek, ugyanakkor a kereskedelmi megállapodások sikeres lezárása kedvező gazdasági kilátásokat jelez” – mondta Sanjay Malhotra, az indiai jegybank kormányzója. Hozzátette, hogy rövid távon az inflációs kilátások is kedvezőek.

A központi bank tavaly összesen 125 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, most viszont szünetet tartott, egyébként a várakozásokkal összhangban.

