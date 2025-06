Trump kicsinálhatta a kormány kedvenc akkumulátorgyárát?

A cikkben kiemelték, bár a debreceni üzemet elsősorban az európai kereslet kiszolgálására építették, az esetleges amerikai vámok érinthetik, mivel az Európában gyártott autók egy részét az Egyesült Államokba szállítják. Emellett a döntésben az is közrejátszhatott, hogy még mindig zajlik a CATL működéséhez szükséges környezethasználati engedély ügyében indított per.

Több szempontból is hiányosak és nem minden jogszabálynak felelnek meg a CATL debreceni akkugyárának kiállított hatósági engedélyek.

A Telex kiemelte, az építkezés első üteme elég jól áll, az épületeket már felhúzták, a gyártósorokat most szerelik be, a próbagyártás ősszel, a sorozatgyártás pedig télen kezdődhet el.

2022-ben jelentették be, hogy a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL nagyságrendileg 3000 milliárd forintnak megfelelő összegből egy 100 gigawattórás kapacitású óriásgyárat épít fel Debrecenben. A projektet három részre bontották, az első, körülbelül 1000 milliárd forintba kerülő gyárrész építését 2023-ban kezdték el – áll a cikkben, emlékeztetve arra, hogy Magyarország legnagyobb beruházásáról van szó, amelyhez a kormány is 340 milliárd forintot adna majd.

