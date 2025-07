Trump vámjai utolérték a Videotont is: lépett a cég

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Rámutattak, hogy az Egyesült Államok kormányzatának megváltozott kereskedelempolitikája (védővámok) miatt számos európai innovatív kis- és középvállalati partnerük számára az amerikai gyártás már rövid távon létfeltétellé válhat, így ezen vevők megtartásához és a hasonlók megszerzéséhez is illeszkedik a tranzakció.

A közleményben kifejtik: miközben a Videotonhoz hasonló méretű és profilú cégek legtöbbje már régóta több kontinensen van jelen, a társaság rugalmas és magas szintű szolgáltatásai és versenyképes árai eddig lehetőséget biztosítottak kizárólag kelet-európai gyártási helyszínekkel is a folyamatos növekedésre. Az elmúlt időszak világkereskedelmi és geopolitikai átrendeződései és a vevőkör alakulása azonban mostanra kívánatossá tette a földrajzi bővülést.

