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Vállalatok Paksi Atomerőmű

Túl alacsony a Duna vízszintje, fontos döntést hoztak a Paksi Atomerőműnél

mfor.hu

Folyamatosan csökken, lépni kellett.

Megkezdik a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását szerda 15 órakor a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján.

Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3. blokk leállítását.

A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása – áll a közleményben.

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