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Túl nagyok voltak a veszteségek, díjemelést akarnak a fuvarozók

mfor.hu

Komoly veszteségeket szenvedett el az ágazat.

A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12 százalékos díjemelés ellensúlyozhatja – közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

A csaknem 2500 személy- és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt.

A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9 százalékkal, a belföldi fuvarozásban 3,5 százalékkal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár félmillió forintos veszteséget is okozhatott, a kis- és közepes vállalkozások ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket – írták.

A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a „törvénytisztelő magyar fuvarozók működését”.

Az MKFE ennek érdekében támogatja az idegen honosságú járművek ellenőrzésének szigorítását – tették hozzá.

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