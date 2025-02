Túl sokat ígértek? Vizsgálódik a GVH az RTL háza táján

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálja az RTL+ Prémium csatorna Bajnokok Ligája közvetítései kapcsán tett reklámállításokat, mert azt vélelmezi, a streaming szolgáltatás üzemeltetői megtéveszthették a fogyasztókat, ideértve saját előfizetőiket is, amikor a reklámkommunikációjuk során azt a látszatot keltették, hogy a 2024/2025-ös UEFA Bajnokok Ligája szezon minden mérkőzését élőben közvetítik – közölte a hatóság.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!