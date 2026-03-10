Tulajdonosváltás a Vapianónál

Tulajdonosváltáson ment keresztül a Vapiano magyarországi hálózata. Az új befektetői kör célja, hogy termékfejlesztés útján lendületet adjon a márkának, növelje a vendégélményt, valamint a prémium casual éttermi kategória piacvezető szereplőjévé tegye a láncot Magyarországon – számolt be róla a vállalat.

A vendégek számára a tulajdonosváltás már február óta tetten érhető a vásárlói élmény növekedésében és új termékekben. Több recepten is változtattak, sőt, a korábban megszokotthoz képest gazdagabb feltétekre is számíthatnak a vevők.

Mi kerül terítékre?

Fotó: Wikipédia/ Armineaghayan

Új lehetőség

A befektetők Balogh Ákos, a Libri-csoport egykori alapítója, valamint annak volt vezérigazgatója, Kovács Péter, akik a hazai könyvpiacon már sikerrel építettek piacvezető céget, nemrég pedig új lehetőségeket kerestek.

„A Vapiano egy kiváló brand, ugyanakkor szükség van az új lendületre. Az egész szektort megviselte az utóbbi pár év, nehezen épül vissza a márka, ez látszódik is a 2024-es lelassulásban” – mondta Kovács Péter a befektetés hátteréről. „Alapvetően befektetőként, tulajdonosi tanácsadóként vagyunk jelen, ám az operatív tudásunkat szeretnénk alkalmazni, így aktívan részt veszünk a cégépítésben. Azt a tapasztalatot, amelyet a Libri építése alatt megszereztünk, az ott kialakított és jól működő rendszereket szeretnénk átültetni a Vapiano működésébe.” – tette hozzá az új tulajdonos.

A korábbi tulajdonosok közül Mészáros Máté továbbra is a cég tulajdonosi körében marad.

A Vapiano tervei

A tulajdonosok elhatározása, hogy az étteremhálózat horizontálisan és vertikálisan is növekedni tudjon, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is – jelenleg négy étterem van Budapesten, egy pedig Győrben. A Vapianót trendszetter, előremutató brandként szeretnék újrapozícionálni, a piacvezetői pozíciót célozzák, de az eredeti, olasz éttermi koncepciót megtartják, hiszen az olasz konyhába rengeteg magyar szerelmes.

A tulajdonosi kör bizakodó abban, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális világ korában a személyes találkozások reneszánszukat élik majd, ehhez pedig egy jó étterem kiváló helyszín lesz.