Túlárazott beszerzések – milliárdos kárt okozhattak a csaló üzletemberek

A bíróság döntése még nem végleges.

Letartóztatott a Kecskeméti Járásbíróság három férfit, aki a gyanú szerint gépbeszerzések túlárazásával egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – közölte Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás értelmében egy Bács-Kiskun vármegyei székhelyű gazdasági társaság 2021-ben, az apa ügyvezetése alatt nyújtott be támogatási kérelmet üzemépületének rekonstrukciójára és gépbeszerzésekre.

A készülékekre vonatkozó árajánlatot az ügyvezető fia szerezte be, a támogatási kérelemben azonban a beszerzési értéket az ajánlatnál több mint 600 millió forinttal magasabb összegben tüntették fel. A pályázat későbbi szakaszában a fiú rendelkezése alapján valótlan tartalmú ajánlatokat és szerződést nyújtottak be.

Az ítélet még nem jogerős
Trükkös számlázás

A gépeket végül nem az első ajánlatot adó magyar cégtől, hanem külföldről szerezték be. A túlárazás érdekében, valamint azért, hogy a vállalatnak jogosulatlan áfalevonási joga keletkezzen, a készülékeket a külföldi társaságtól egy, a pályázat elején projektmenedzseri feladatokat ellátó férfi vállalkozása vásárolta meg, majd továbbszámlázta a Bács-Kiskun vármegyei cégnek.

A nyomozó hatóság az ügyvezetővel, a fiával és a projektmenedzserrel szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett, hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúját közölte.

A Kecskeméti Járásbíróság az ügyvezető és a projektmenedzser esetében a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére, az ügyvezető fia esetében pedig a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelte el a letartóztatást.

 

