Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség – közölte a gyár kommunikációs szolgálata.

Mint írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát. Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik – jelezték.