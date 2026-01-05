1p
Vállalatok BMW

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

mfor.hu

Nem történt nagyobb probléma.

Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség – közölte a gyár kommunikációs szolgálata.

Mint írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát. Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik – jelezték.

Kiderült, melyik volt a magyarok kedvenc autómárkája

Megőrizte az elsőséget a cég.

Nagy Mártonék új lépése: egy hét múlva sok magyar cég örülhet

Egy hitelprogram feltételei változnak.

Ez a terület kerülhet a NAV ellenőrzéseinek célkeresztjébe?

A céges készpénzállományokat vizsgálnák.

Feltámadt a magyar feldolgozóipar?

Negyedik hónapja a bővülésre utaló szint felett jár a magyar feldolgozóipar fontos mutatója.

Trónfosztás jöhet az elektromos autók globális piacán

Jókora előnyre tett szert a BYD a Teslával szemben, ha lehet hinni az előrejelzéseknek. A kínai gyártó 2,25 millió elektromos autót adott el tavaly, a Teslának kevés eséllyel sikerült ez a volumen.

Újabb Revolut-szolgáltatás tűnik el Magyarországon

Véget ért a Revolut készpénz befizetésére vonatkozó teszt időszaka Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége.

Mol kép

A legrosszabbat elkerülte Szerbia, de a Molnak sem kell eljönnie a tárgyalóasztaltól

36 nap után újraindulhat Szerbia legfontosabb finomítója, miután Washington ideiglenesen feloldotta a szankciók egy részét. Az amerikai engedély azonban nem hosszútávú megoldás, csak haladék: a háttérben tulajdonosváltási tárgyalások zajlanak, amiben a Mol is érdekelt.

Behúzta a kéziféket a Szegedre települő BYD

A BYD kínai elektromosautó-gyártó 2025-ben mindössze 7,73 százalékkal növelte eladásait, ilyen szerény dinamikára öt éve nem volt példa. Ráadásul az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent az értékesítés.

Az agrárszektorban terjeszkedik a kék plakátok mögött álló milliárdos

A Ferrari-gyűjteményéről is ismert milliárdos, Balásy Gyula Veszprém megyében kezd gabonafélék termesztésébe. Nem új szereplő az agrárszektorban, de a tési vállalkozás szintlépésnek tekinthető.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

