Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

Lángok keletkeztek a BMW Group debreceni gyárának egyik egységében – írja a dehir.hu.

A vállalat megerősítette: szeptember 30-án valóban lángok keletkeztek az egyik gyártóegységben. A gyár saját tűzoltósága azonnal a helyszínre vonult, és perceken belül megszüntette a problémát.

Az eset során senki sem sérült meg.

A debreceni gyárat a legszigorúbb biztonsági előírások mentén tervezték és alakították ki, ennek megfelelően az automatikus sprinkler rendszer is azonnal működésbe lépett és hatékonyan segítette a beavatkozást – közölte a BMW Group.