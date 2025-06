Megrogyott a TV2 tulajdonosa – a kormánypárti csatorna azonban így is szépen muzsikál

Valami történt a TV2-t tulajdonló Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-vel. S most nem arra utalunk, hogy a társaság 2025. január 1-jén átkeresztelte magát és már AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. néven fut tovább. Hiszen ez csak formaság, a hosszú névből rövid lett. Egyúttal el is költözött a vállalkozás, Budapest 9. kerületéből a 11.-be, azaz Pestről Budára.

Ezeknél az adminisztrációs változásoknál sokkal lényegesebbnek tűnik, hogy a számok alapján 2024-ben megtört a cég évek óta töretlennek tűnő szárnyalása. Amely során például a 2020-as 22,2 millió forintos árbevételével szemben tavalyelőtt már közel 214,6 milliós (vagyis csaknem tízszer magasabb) forgalmat bonyolított le, miközben az adózott nyeresége 48 millióról majdnem 290 millióra ugrott.

Persze azzal érdemes tisztában lenni, hogy a bizalmi vagyonkezelői jelleg miatt haladták meg nominálisan a nyereségek az árbevételt. Ilyen típusú cégeknél informatívabb mutató a befektetett eszközök értéke, amely 2020 végén 305 millió volt, egy évvel később már csaknem a duplája, 605 millió, igaz, 2023-ban visszaesett 308 millióra.

De az igazi nagy zuhanás 2024-ben következett be, amely végén már csak 41 milliót tett ki a befektetett eszközök értéke – derül ki az AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő most közzétett éves beszámolójából. Egyúttal az árbevétele is csökkent, az előző évi 214,6 millióról 178,5 millió forintra. De ami igazán sokkoló, az az adózott nyereségének leapadása: ezen a soron már csak közel 113 milliót mutatott ki a cég, ez kevesebb, mint a negyven százaléka a 2023-asnak.

Az okokról érdeklődve megkerestük Vida Józsefet – akinek a neve alapvetően annak kapcsán lehet ismerős a szélesebb nyilvánosság előtt, hogy a néhai Takarékbank vezéreként ő vezényelte le a takarékszövetkezeti integrációt. A TV2-t 2019 nyarán megszerzett Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-t egyenként 25-25 százalékos arányban birtokolt négy magánszemély egyike ugyanis Vida volt, aki 2023 márciusában kivásárolta a tulajdonostársait, így azóta már egyedüli gazda. Mostani megkeresésünkre azonban nem reagált. Az AGBVK szűkszavú beszámolója pedig – tegyük hozzá: az előző évekhez hasonlóan – nem ad szöveges magyarázatot a cég pálfordulására.

Csak Vida József tudhatja, mi történt

Jobb híján így csak a számokhoz tudunk visszatérni, amelyekből az látszódik, ahogy az Abraham Goldmann 2023-as nagy kiugrását a társaság üzleti eredményének előző évhez viszonyított megsokszorozódása okozhatta, úgy a 2024-es hátraarcot e tétel zuhanása. Nem túlzás e jelző: tavaly közel 200 millió forintos mínuszt hozott össze a cég e soron (egész pontosan csaknem -197 millósat), amiből tehát egy év alatti elképesztő, több mint félmilliárdos kiesés adódik.

Az üzleti veszteség okaként két tényező egymással ellentétes változása olvasható ki. Nem elég, hogy a 2023-ban még 300 millió forint feletti egyéb bevételek 2024-re kvázi lenullázódtak (mindössze 3 milliót tettek ki), emellett az egyéb ráfordítások több mint a háromszorosukra ugrottak, a tavalyelőtti 93,4 millió forintról tavalyra 304,4 millióra.

Mindenesetre úgy tűnik, a TV2 tulajdonosának nagy tavalyi hátraarcát a 14 csatornából álló médiaportfóliót igazgató TV2 Médiacsoport Zrt. nem sínylette meg. Az ugyancsak most közzétett tavalyi beszámolója ugyanis arról tanúskodik, nettó árbevétele és adózott eredménye tavaly egyaránt meghaladta a 2023-ast: az 56,3 milliárd forintot közelítő forgalmat az egy évvel korábbihoz hasonló mértékű, 2 milliárd feletti profit kísérte.

Más kérdés, hogy a nyilvánosság elől elzárt információk híján a TV2 Médiacsoport Zrt. értékéről immár évek óta a még korábban kiszivárgott adatok alapján ugyanaz mondható el. Eszerint, bár a TV2 Médiacsoport Zrt. 36 milliárd forintot érhet, ezzel szemben jelentős, közel 30 milliárdos hitelállomány áll.

